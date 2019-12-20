首波貿易協議 川普高興了、陸盟友卻火大了

陸美達成首階段的貿易協議，美方聲稱北京當局將在2年內採購2,000億美元的產品，其中有400億至500億美元美國農產品，然而，北京當局時至今日仍不願正面回應關於美國農產品的承諾。對此，有經濟學家指出，這筆數量本來就讓很多市場人士感到不可思議，若陸方打算信守承諾，恐怕也會惹火其他貿易夥伴國。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）先前就指出，北京當局已經承諾採購美國農產品，將在貿易戰爆發前一年的240億美元的採購額，再增加至少超過160億美元，預計採購400億至500億美元美國農產品，然而陸方仍未對此事有正面回應。

據《南華早報》報導，數據統計顯示，2017年大陸對美進口商品採購額為1.84兆美元，理論上陸方有能力達到美方所要求門檻，然而，勢必會替代其他國家進口額，恐怕引發其他貿易夥伴國不滿，甚至有可能向世界貿易組織（WTO）申訴。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，上述提到所有數字都有可能達成，問題就在北京當局會考慮其他盟友是否會不滿，過去2年，大陸市場的商品需求來源，分散到阿根廷、巴西、德國、西班牙、澳洲以及紐西蘭等國家。

據聖保羅研究機構「Centro Insper Agro Global」數據統計，陸美在達成首階段的貿協議後，美方將提振美國大豆出口為重點目標，陸方也被迫接受協議內容，估計巴西對陸出口額將減少28%，損失恐達到100億美元；紐西蘭出口協會主任Catherine Beard指出，對陸出口美國農產品方面，與美國的市場競爭恐更激烈。

（中時電子報 呂承哲）

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