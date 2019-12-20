日本2020總預算創新高 連2年破百兆日圓

日本政府今天通過2020年度一般會計總額約102兆6580億日圓的中央政府總預算案，創歷年新高，也是日本連續2年總預算案破百兆日圓，主因是社會福利支出大幅成長。

日本放送協會（NHK）報導，明年度總預算較今年度成長逾1兆2000億日圓，今天已在內閣會議上通過，日本政府接下來將於明年初把明年度預算案及今年度的補正預算案，一併送進通常國會審議。

由於醫療及年金等社會福利支出隨著高齡化社會成長，加上針對低收入家庭實施的高等教育免費政策等支出，讓明年度社福經費較今年度增加1兆7302億日圓，預算規模達歷年新高的35兆8608億日圓（約新台幣9兆9000億元）。

另外一個支出明顯成長的項目是防衛經費，由於日本將設置監視太空空間的「太空作戰隊」及「網路防護隊」，相關費用編列後讓防衛預算規模達到歷年最多的5兆3133億日圓（約新台幣1兆4600億元）。

而在歲入部分，日本政府因為調高消費稅率，讓稅收出現歷年最多的63兆5130億日圓；雖然32兆5562億日圓的新發行國債呈現連續10年減少，但減少金額僅1000億日圓左右，持續呈現歲入31.7%仍需仰賴國債的嚴苛財政狀況。