Disney+不足以撼動Netflix地位

美國銀行（BoA）18日公布最新調查顯示，在迪士尼串流影音服務Disney+在11月12日上線後，有意取消網飛（Netflix）的訂戶占比不增反減，從10月的5％降至如今的4％，顯示Disney+不足以撼動網飛市場龍頭地位。

受此消息激勵，網飛19日早盤股價上漲1％，每股報324.11美元。自Disney+推出以來，網飛股價累計上漲11.2％，高於迪士尼公司同期漲幅5.7％。

BoA針對1千多名美國民眾進行調查，結果發現，高達65％的受訪者表示Disney+無法取代網飛，但也有約33％的人持相反意見。

調查亦指出，同時訂閱網飛與Disney+兩項串流服務的受訪者當中，約有6.5％的人考慮終止網飛帳號。

但BoA分析師辛德勒（Nat Schindler）與波斯特（Justin Post）表示，對於受訪者是否真如所言取消網飛服務抱持懷疑態度。

外媒日前亦報導，在Disney+推出10天後，網飛用戶數量並未出現明顯減少。

辛德勒指出，Disney+上線後吸引更多觀眾加入串流平台，反而將市場大餅做大，而這對於網飛而言也是一大利多。

整體來說，BoA相當看好網飛發展，給予該公司股票「買進」評級，目標價格定在426美元。據該銀行預測，網飛股價在未來12個月可望上漲35％，優於標普500指數今年迄今的27％漲幅。

但辛德勒也警告，若消費者取消網飛訂閱的速度正如調查顯示，那華爾街分析師恐怕得下修對於該公司的營收預測。

Disney+旗下擁有星戰與漫威等獨家原創內容，能否吸引網飛用戶跳槽或兼用兩者平台，成為分析師與投資人近期關注重點。