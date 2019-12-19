民主黨小心！彈劾其實幫了川普

今(12/19)日國際相關新聞的重點摘要如下：

1.民主黨小心！彈劾其實幫了川普

眾議院以濫權和妨礙國會調查為由，投票彈劾美國總統川普，而這一切都和他7月25日左右致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的「通烏門」息息相關。

CNN新聞網18日指出，即使眾院準備舉行歷史性投票，有愈來愈多證據顯示，其實在政治層面上，彈劾可能反而有利川普。

周三公佈的蓋洛普民調（Gallup Poll）新結果顯示，自從民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）10月正式啟動對川普的彈劾調查以來，民眾對川普施政表現滿意度（job approval rating）從39%上升到45%。相對的，支持彈劾川普，逼他下台的比例，卻從52%降為46%。

近幾個星期來的趨勢顯示，各方密切關注彈劾對川普反而有利，而非有害。或許輿論的改變不大，也很可能是暫時的，但就目前來說，這難免令民主黨有點緊張。

事實上，無論在公開或私下場合，裴洛西都曾直言，在缺乏兩黨強大支持下，一黨展開彈劾，會造成國家嚴重分裂，而不值得這麼做。「對國家來說，彈劾會製造分裂，除非萬不得已，加上有兩黨支持，」她說，「否則我認為，我們不該走上那條路，因為那會分裂國家，而他根本就不值得。」不過，在民主黨彈劾聲浪高張的壓力下，她還是採取了行動。(中時電子報 楊幼蘭)

2.全日空航機疑發動機故障 緊急降落福岡機場

日本一架全日空航機今天疑似因為發動機故障，在起飛不久後立即折返緊急降落福岡機場，造成機場關閉跑道逾30分鐘，目前已知機上278人無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，日本國土交通省福岡機場辦公室等單位表示，日本時間上午9時50分過後，一架從福岡機場起飛前往羽田機場的全日空246號班機（使用波音767型機），在起飛後不久右發動機就發生問題，機長請求緊急降落。

航機在上午10時15分緊急降落在福岡機場，並在進入滑行道後停止，機場出動消防車在一旁待命，航機隨後在上午10時42分開始朝停機坪移動。

國土交通省表示，航機上搭載270名乘客及8名機組員，總計278人，截至目前並未傳出有人員受傷。

這起意外造成福岡機場從上午10時15分封閉跑道，隨後在10時49分重新啟用跑道。國土交通省與全日空正在調查詳細事發狀況。

全日空表示，這架航機在起飛爬升時，儀表顯示右發動機溫度突然快速上升，機長關閉發動機後折返福岡機場。

全日本研判右發動機因不明原因發生故障，正在調查可能原因。

全日空本月13日也發生航機起飛不久後，客艙內出現大量像是灰塵的物質後折返降落，機上約350人無人受傷，研判可能是空調等發生問題。(中央社)

3.濟州航空收購易斯達 拉開南韓廉航重組序幕

韓國愛敬集團子公司濟州航空18日與廉價航空公司易斯達航空的大股東易斯達控股公司簽訂股份買賣合作備忘錄（MOU），拉開廉價航空公司重組序幕。

韓國「中央日報」今天在財經版頭條指出，易斯達控股公司持有易斯達航空39.6%的股份，前述簽約意味著濟州航空正式啟動收購易斯達航空經營權的程序。

報導指出，目前預定的收購金額為695億韓元（約合新台幣18億元），具體金額在實際調查過程中可能會有變化。按照濟州航空的計畫，如果協商進展順利，月底就會與易斯達航空簽署股份買賣協議。

易斯達航空的大股東決定出售易斯達航空，是因為航空行業的不景氣預計將持續較長時間。航空業界推測，易斯達航空在今年第2季出現虧損之後，第3季可能出現數百億韓元的虧損。濟州航空今年第3季也出現了174億韓元虧損。

報導指出，航空公司業績惡化是因為美中貿易戰和全球經濟不景氣導致搭乘飛機的乘客大幅減少，韓日矛盾更是造成決定性影響。今年11月韓國國內航空公司的日本航線旅客人次（89萬1851人）比去年同期減少43.7%。

明年韓國將有2個新的廉價航空投入航線，競爭將更加激烈。(中央社)

4.熱浪來襲野火燒不盡 澳洲一省進入緊急狀態

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）今天宣布進入7天緊急狀態，是兩個月來第2次。當地野火數量來到空前的近百起，在預報將出現破攝氏40度的高溫和強風下，火勢恐更難控制。

新南威爾斯省省長雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在記者會上表示，由於「災難性氣候條件」，當地因乾旱引發的野火提早於9月爆發，並繼11月中旬之後，今天再度進入緊急狀態。

她說：「極端風勢和極端高溫，讓不確定性成為接下來幾天最大疑慮。我們大致掌握最需優先關注的會是哪幾處地區，但我再次強調，風勢猛烈之下，很難預料哪裡會發生餘燄未盡的野火與零星火災。」

極端氣候同樣引發重大健康疑慮。當地醫師群本週將多個星期來籠罩雪梨的煙霾列為「公衛緊急狀態」。

因呼吸道問題至急診室求診的病例暴增，本月10日空氣品質驟降時，患者人數更飆升80%。

澳洲17日出現有紀錄以來最高溫，全國平均氣溫達攝氏40.9度。隨著劇烈熱浪在東部擴散，最高溫紀錄預料也將再往上修。

雪梨市中心今天氣溫恐飆破攝氏41度，西部郊區也可能來到攝氏45度，而在時速100公里強風助長下，恐導致野火火舌進一步逼近市區。

目前有約2000名消防人員力抗野火，除有美國與加拿大團隊馳援，澳洲國防軍也動員加入滅火行動。

新南威爾斯省鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，有5組百人「打火隊」待命前往處理最危險的火勢。

新南威爾斯省以北的昆士蘭省（Queensland）也有超過70起野火，包括濱海觀光樞紐努沙（Noosa）不遠的佩雷吉安（Peregian），民眾昨天不得不撤離家園。

南澳省（South Australia）和西澳省（Western Australia）同樣有叢林野火。

澳洲各地至少有300萬公頃的土地在最近幾個月慘遭祝融，6人喪命，超過800棟房舍付之一炬。(中央社)

5.文在寅訪中 23日北京會晤習近平

南韓總統府青瓦台今天宣布，南韓總統文在寅為出席在中國成都舉行的中日韓高峰會談將訪問中國，23日將在北京會晤中國國家主席習近平，進行韓中高峰會談。

這次北京「文習會」勢將就陷入僵局的北韓和美國之間的非核化談判拉回正軌等方案進行討論。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台表示，文在寅為出席第8次中日韓高峰會談將於23日起訪問中國兩天一夜，在前往成都之前，他將先訪問北京會晤習近平。

青瓦台副發言人韓正宇（音譯）表示，文在寅將與習近平就加強韓中兩國關係、增進交流合作、朝鮮半島情勢等廣範交換意見。

此次文在寅和習近平的北京會晤，是繼今年6月在日本大阪20國集團（G20）峰會之後，時隔6個月再次相聚。

報導指出，有分析認為，在北韓以「年底時限」向美國施壓並進行「重大試驗」，導致武力挑釁的可能性大增之際，文在寅訪問北京與以北韓「後盾」之居的中國進行溝通，或許有可能將北韓拉回談判桌面。(中央社)

6.泰國觀光最大來源 估10年後陸客達2300萬

泰國一家銀行研究中心預估，未來10年，中國仍是泰國觀光市場最大來源國，預估一年可達2300萬人次，約是現在的兩倍。而旅遊安全是吸引中國觀光客最關鍵的因素。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰京銀行（Krung Thai Bank）的泰京羅盤研究中心（Krungthai Compass Research Centre）指出，若以平均每年7%的年成長率來計算，10年後赴泰旅遊的中國觀光人次將可達到2300萬人次。

如果用最糟的狀況預估，未來10年平均每年成長率約為5.5%，中國觀光客人次大約可達到2000萬人。

研究也指出，中國強勁的經濟將大量增加中產階級旅客的數量，比起2018年中產階級旅客占中國總人口數只有8.2%，未來10年中產階級旅客占總人口數將達到43%。

到2030年，赴海外旅遊的中國觀光客預估將從現在的1億6000萬人次增加到3億3400萬人次，成長率6.9%，這其中有330萬人次是千禧年後出生的背包客。

泰京羅盤研究中心副總裁納塔彭（Natthaporn Sritong）指出，除了港澳和台灣，泰國是中國觀光客最喜歡造訪的地點，接著是日本、越南、南韓和印尼。

面對來自其他國家的競爭，納塔彭認為要維持泰國旅遊的獨特性，新的海灘景點如攀牙府或佛丕府以及二線城市如董里府、清萊府、夜豐頌府、素可泰府等地方，都對中國觀光客有吸引力。

研究指出，2012年南海主權爭議和2018年普吉島翻船事件時，中國遊客的數目都下降。泰京羅盤研究中心研究員冰查（Pimchatr Ekkachan）認為，比起匯率，旅遊安全對中國遊客來說更關鍵，強勢的泰銖並不會影響中國遊客赴泰旅遊的意願，只是他們在花費上會比較小心。

研究中心副總裁帕查拉蓬（Phacharaphot Nuntramas）認為，今年中國遊客赴泰旅遊成長比較慢，一個原因是強勢的泰銖，去年的普吉島翻船事件也有影響，恢復中國遊客的信心需要一點時間，而落地簽免費措施的確有助於增加中國人赴泰旅遊。

泰國政府預估今年赴泰觀光客約可達到4000萬人次，其中，中國遊客預估為1160萬到1200萬人次。2018年泰國觀光人次達3800萬，其中1066萬人次來自中國。