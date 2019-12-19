彈劾川普各說各話 美國社會鴻溝持續加深

美眾議院今天通過對美國總統川普的彈劾條文。川普是否該被彈劾，支持、反對各有說法，互控政治惡鬥，川普也樂得升高對立。面對明年的總統大選，美國社會鴻溝將持續加深。

歷經一整天的冗長辯論，美國聯邦眾議院全院會議今天晚間分別以230票贊成、197票反對，以及229票贊成、198票反對，分通過濫用職權與妨礙國會調查2項彈劾條文。

川普也成為美國繼約翰遜（Andrew Johnson）與柯林頓（Bill Clinton）後，第3位將面臨參議院彈劾審理的美國總統。

川普彈劾案起因於川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，涉嫌以扣住軍援要脅，要求基輔宣布調查2020大選可能成為對手的民主黨前副總統拜登（Joe Biden）。民主黨主導的眾院提出2項彈劾條文，指控川普濫權及妨礙國會調查，並於今天院會通過。

民主黨方面認為，川普此舉明顯假公濟私，以國家資源遂行個人利益，逾越總統職權，更有勾結外國勢力干預美國國內選舉之嫌，嚴重破壞美國民主與憲政體制。啟動彈劾程序的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指責川普行為違背就職宣誓，「背叛我們的國家安全，背叛我們國家選舉的公正性」，「沒有人能凌駕法律之上」。

共和黨方面則認為，或許川普作法讓外界觀感不佳，但他只是對重大貪腐弊案提出合理質疑，尋求涉及國家的協助，並未直接涉及不法。共和黨也指出，民主黨主導的眾議院從情報委員會到司法委員會的聽證會都未提出直接有力的證據，甚至未讓吹哨人直接面對國會議員質詢，這項彈劾行動更多是出於政治惡鬥，目的在為明年總統大選鋪路，也開啟隨意訴求彈劾的惡例。

儘管眾院今天順利通過這兩項彈劾條文，但在共和黨握有53席多數的參議院，要拿到過2／3絕對多數的67票幾乎是不可能的任務。換句話說，川普彈劾案的最後結果應是白忙一場。

明知達不到預期結果，民主黨仍決定帶著頭盔往前衝，除了捍衛美國民主法治外，背後當然少不了政治算計。去年期中選舉因為反川普選民的力挺，重新奪回眾議院多數黨地位的民主黨，期望藉由打響彈劾這項行動，再次凝聚反川普力量，並轉換成選票，贏得明年大選。

對共和黨而言，川普目前連任之路障礙不多，川普彈劾案讓川普支持者更團結在深深的同溫層裡，部分搖擺州甚至有向共和黨傾斜的現象，讓他們即使被稱為「川普黨」，也要緊緊包圍在川普身邊，希望藉由民眾厭惡政治惡鬥來穩固票源。

民調也如實反映選民的對立。親民主黨的美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，45％受訪者認為川普應被彈劾和解職，47％認為不應該。「今日美國報」（USA Today）與索夫克大學（Suffolk University）一同做的民調更顯示，51％的受訪者反對參議院定罪川普濫權與妨害國會調查，同意者為45％，同樣的調查在10月時是47％反對、46％贊成。

川普上任3年來，美國社會更形對立，這樣的鴻溝在明年總統大選時，勢必也會再經一番撕裂而更為加深。

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