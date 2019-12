川普若連任 華爾街驚爆將發生3件大事

美國總統大選將於明(2020)年底登場,不少人看好川普將連任,華爾街已經開始預測,一旦川普勝選,後續會發生什麼事情,除了向聯準會主席鮑爾開刀,貿易戰恐繼續延燒以及再度減稅等。

CNBC報導,川普對於聯準會主席鮑爾頗有怨言,常常在推特砲轟他。Raymond James政策分析師Ed Mills認為,無論是民主黨或是共和黨執政,2022年鮑爾任期屆滿時,幾乎保證不會再獲提名,因為如果是民主黨勝選,他們應該會想要用自己的人馬。

此外,華府人士預估,川普連任後將對付多個國際組織,預期會與頭號對手中國大陸、WTO和世界銀行等決戰,貿易戰恐再掀波瀾。最後則是再度減稅,川普在本屆任期才大幅減稅,將企業稅率降至21%,一般預期他若連任,將推動第二輪減稅方案,白宮貿易顧問Larry Kudlow上個月曾透露川普要他研究減稅方案。

不過,川普目前仍被彈劾案纏身,美國眾議院18日將表決彈劾美國總統川普,選在投票前夕,川普17日致函6頁信件給過去和他槓上多次的民主黨籍眾議院女議長裴洛西(Nancy Pelosi),內容稱彈劾他等同於「對美國民主宣戰」,還痛批裴洛西「自私」,為一己之利給共和黨帶來痛苦。

