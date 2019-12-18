川普若連任 華爾街驚爆將發生3件大事

美國總統大選將於明（2020）年底登場，不少人看好川普將連任，華爾街已經開始預測，一旦川普勝選，後續會發生什麼事情，除了向聯準會主席鮑爾開刀，貿易戰恐繼續延燒以及再度減稅等。

CNBC報導，川普對於聯準會主席鮑爾頗有怨言，常常在推特砲轟他。Raymond James政策分析師Ed Mills認為，無論是民主黨或是共和黨執政，2022年鮑爾任期屆滿時，幾乎保證不會再獲提名，因為如果是民主黨勝選，他們應該會想要用自己的人馬。

此外，華府人士預估，川普連任後將對付多個國際組織，預期會與頭號對手中國大陸、WTO和世界銀行等決戰，貿易戰恐再掀波瀾。最後則是再度減稅，川普在本屆任期才大幅減稅，將企業稅率降至21%，一般預期他若連任，將推動第二輪減稅方案，白宮貿易顧問Larry Kudlow上個月曾透露川普要他研究減稅方案。

不過，川普目前仍被彈劾案纏身，美國眾議院18日將表決彈劾美國總統川普，選在投票前夕，川普17日致函6頁信件給過去和他槓上多次的民主黨籍眾議院女議長裴洛西（Nancy Pelosi），內容稱彈劾他等同於「對美國民主宣戰」，還痛批裴洛西「自私」，為一己之利給共和黨帶來痛苦。

文章來源：‘Trump totally unchained’: Second term could mean more trade wars, Powell exit, new tax cuts

(中時電子報 徐慈薇)