瑞典央行擬終結負利率

瑞典為全球首個嘗試負利率實驗的國家，但外界預期周四央行會議將升息至0.00％，結束5年負利率實驗，也是全球首個放棄負利率的央行。但瑞典經濟持續放緩，讓人懷疑其利率無法維持在零以上水準。

瑞典央行周三舉行貨幣政策會議，周四公布決議。但其10月暗示這次會議將把附買回利率從負0.25％調升至0.00％，讓外界普遍預期會放棄負利率政策。

由於日本與歐洲等多個堅持負利率政策的主要央行，因負利率始終無法達成振興經濟效果而遭受愈來愈嚴厲批評，使外界認為這動搖瑞典央行維持負利率政策的態度。

投資管理公司Brooks Macdonald副投資長帕克（Edward Park）認為，瑞典央行升息等於默認負利率政策所產生一些意外副作用，已超過刺激通膨的作用。

瑞典央行在2015年初降息至0.00％以下到現在，即使期間經濟曾出現有力增長，但仍堅持通膨率必須達到其2％目標後才會結束負利率政策。

瑞典11月通膨年率已從10月的1.6％上升至1.8％，但外界認為在經濟持續疲弱之下，預期未來2年內仍無法回到央行目標水準，

Legal & General投資組合經理人麥克（Alex Mack）認為就算放棄負利率，若經濟惡化，瑞典央行在會否再次改變政策放向上的態度含糊不清。

因此，就算瑞典央行已暗示會升息，有些交易商仍不認為其真的會升息。目前期貨市場合約情況顯示，投資人不再完全認定央行會放棄負利率。

TD證券歐洲外匯策略部門主管藍波丁（Ned Rumpeltin）說，若各種訊息都指向寬鬆的話，瑞典央行本周升息的決定就顯得是「淡定」之舉，因為這顯示出其已經沒有貨幣政策子彈，只好先行改變一下政策方向，然後再思考下一步該怎樣走。