陸股基金 外資買不停

根據EPFR統計至8月底，國際資金近一周買超陸股基金仍達53億美元，累計連八周買超。法人表示，陸股短線利空雖不少，但因所有產業價格皆回檔，有些產業個股仍具投資潛力，法人因口袋夠深，價格愈跌買愈多。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達指出，儘管8月陸股表現震盪-4.79％，但對陸股市場展望長期仍持正面樂觀看法，透露陸股低點已到，投資價值在反覆打底中已然浮現。近期大陸一連串刺激政策包括有降息、印花稅等，政策方向已經出現明顯積極訊號，雖然經濟改善無法一蹴而就，但在貨幣政策、財政政策逐漸發力下，宏觀經濟恢復增長可期，最壞的狀況應該過去，待外資回復信心。

富達國際認為，儘管陸股前景充滿挑戰，投資人切勿忽視大陸經濟長遠增長前景及潛在長線投資契機，並建議保持審慎樂觀。經實地調查研究評估，部分產業及企業的韌性優於宏觀經濟指標所反映的情況，部分長線投資前景依然可期。即使經濟放緩，產業仍在整合，市場領導者正獲取更大的市占。

消費者被壓抑的需求仍在，隨著不同價位的消費選擇增加，消費者可依喜好更準確地分配支出。富達國際預期，低價消費市場強韌，高端奢侈品消費市場亦顯現復甦跡象，能提供價值的產品或服務、穩健的品牌與買家保持良好溝通的企業，皆可望繼續增長。雖然近期大陸市場波動引發市場憂慮，但隨著企業評價具吸引力、政府支持經濟的態度和針對性措施，為經濟穩步復甦帶來希望，大陸市場的前景仍優於不少全球市場。

沈宏達強調，過去一周上證指數已經由低點3,097點，反彈至9月4日盤中3,170點附近，依然未跌破3,100點技術關卡，顯示下檔仍有撐，因此，建議未來可持續觀察北上資金及匯率走向，判斷陸股後續的多空行情，對於大陸A股長期發展看法仍持樂觀態度。