美股

公債殖利率、油價雙雙上揚壓抑標準普爾500指數5日走軟，投資人持續評估聯準會（Fed）接下來的利率路徑。美股上周因Fed可望變得沒那麼鷹派而走強，但樂觀情緒如今略為消退。

道瓊工業平均指數9月5日終場下跌0.56％（195.73點）、收34,641.97點。那斯達克指數下跌0.08％（10.85點）、收14,020.95點。標準普爾500指數下跌0.42％（18.94點）、收4,496.83點。費城半導體指數上漲0.03％（0.95點）、收3,683.79點，創8月7日以來收盤新高。

Fed理事ChristopherWaller4日接受CNBC專訪時直指，經濟數據展現韌性、帶動美國公債殖利率上漲，暗示央行短期內不需要改變利率水準。他表示，Fed有等待更多經濟數據出爐的空間、沒有立刻要採取行動的急迫性。

Waller是Fed內部鼓吹升息的關鍵人物。下一場聯邦公開市場委員會（FOMC）會議預計將在9月19~20日召開。

另一方面，沙烏地阿拉伯、俄羅斯決定延長自願減產，帶動油價走揚。西德州中級（WTI）原油期貨5日跳漲超過1％、一度突破每桶87美元，創2022年11月以來新高。

能源股聞訊走揚。標普500的能源股指數上揚0.5％。全球第2大油田服務提供商HalliburtonCo.、美國石油和天然氣勘探商西方石油公司（OccidentalPetroleum，OXY）同步上漲2.65％、2.49％。

航空、遊輪股受到油價跳漲壓抑。美國航空（AmericanAirlinesGroupInc.）、嘉年華遊輪集團（CarnivalCorp.）分別下挫2.59％、2.29％。

Fed官員立場偏鷹派、再加上油價跳漲增加通膨壓力，則使得美國10年期公債勁揚約9個基點至4.27％。（註：公債價格與殖利率呈反向走勢。）

原油

9月5日原油期貨價大漲逾1美元，飆上去年11月以來的10個月高點，主要因沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國意外宣布，現行減產措施一口氣延長至12月底，市場擔心冬季取暖用油需求高峰來臨之際，油市將面臨供給短缺，帶動多頭買盤蠢蠢欲動。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）10月西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲1.14美元或1.3％成為每桶86.69美元，創2022年11月15日以來最高的近月合約收盤價。美國期貨市場4日因勞工節（LaborDay）休市一天。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）11月布蘭特原油（Brent）期貨上漲1.04美元或1.2％成為每桶90.04美元，為2022年11月16日以來首次站上90美元大關。

沙烏地阿拉伯能源部5日表示，從7月開始自願加碼每日減產100萬桶石油的措施，實施期間原定9月底結束，決定直接延長至12月底，一改過去採逐月延長，讓市場大感意外。俄羅斯副總理AlexanderNovak當天也表示，該國自願每日減產30萬桶將延長實施至12月底。

RystadEnergy資深副總JorgeLeon直言：「顯而易見，對沙烏地阿拉伯來說，價格比銷量更重要。」「在沙國減產的帶動下，油市多頭明顯再度占上風，唯一的結果就是全球油價上漲。」

瑞銀（UBS）分析師GiovanniStaunovo在報告中寫道，隨著減產延長，預估2023年第四季油市供給缺口將超過150萬桶/日，年底前布蘭特原油期貨價上看每桶95美元。其他能源期貨商品方面，10月汽油期貨價格下跌0.4％至每加侖2.58美元；10月燃料油期貨上漲3.7％至每加侖3.22美元；10月天然氣期貨下跌6.6％至每百萬英熱單位2.58美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥9月5日從三個月低點反彈，因乾燥天氣可能影響澳洲等小麥產區的產量。CBOT報價顯示，12月小麥期貨收盤上漲0.6％至每英斗5.9925美元，12月玉米期貨收盤上漲0.9％至每英斗4.86美元，11月黃豆黃豆期貨下跌0.3％至每英斗13.65美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月5日下跌1.3％至每磅88.76美分；10月粗糖期貨下跌3.3％至每磅25.65美分。

小麥期貨原本因來自俄羅斯、烏克蘭的供應持續充沛而跌至三個月低點，但分析師指出，澳洲、阿根廷、加拿大等主要小麥出口國受天氣乾燥影響，收成前景不佳，也讓季末全球供應充足與否打上問號。

澳洲農業、漁業和林業部預估，今年小麥收成可能較去年銳減36％，並將年度產量預估大減80萬噸至2,540萬噸。業內人士指出，由於9月天氣仍然乾燥，產量預估可能續減。

FuturesOne交易員MattWiegand指出，目前聖嬰現象已捲土重來，而聖嬰現象通常不利澳洲作物收成。

土耳其總統艾爾段（RecepTayyipErdogan）於周一（4日）和俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）在索契會晤，艾爾段透露，俄羅斯可望重返黑海穀物協議，但希望烏克蘭軟化立場。

俄國於7月17日表態退出黑海穀物協議，聲稱出口俄國穀物和化肥的要求未獲滿足，且爭取讓俄羅斯農業銀行（RussianAgriculturalBank）重返SWIFT國際支付體系未果。

普丁表示，俄羅斯可能重返協議，前提是歐美國家應停止限制俄羅斯農產品出口。他也否認俄羅斯退出黑海穀物協議造成糧食危機的說法，因糧價自俄方7月退出協議後並未明顯攀升。

金屬

中國與歐洲經濟數據疲弱帶動美元走強、再加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產引發通膨疑慮並推升公債殖利率，衝擊黃金期貨下探一周低。紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月5日收盤下跌14.50美元或0.7％至每盎司1,952.60美元，創8月28日以來收盤新低；9月白銀期貨下跌2.8％至每盎司23.87美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌3.6％至每盎司933.50美元，12月鈀金期貨下跌1.1％至每盎司1,214美元。

沙、俄兩國自願延長減產，帶動油價走揚。西德州中級（WTI）原油期貨5日跳漲超過1％、一度突破每桶87美元，創2022年11月以來新高。

油價跳漲增加通膨壓力，使得美國10年期公債勁揚約9個基點至4.27％。（註：公債價格與殖利率呈反向走勢。）

CapitolSecuritiesManagement經濟策略長KentEngelke表示，油價、利率是人們今日最關注的議題。石油巨頭減產的消息出爐後，投資人的疑問是，能源成本攀高將會對物價、聯準會（Fed）抗通膨行動造成甚麼影響。他相信，通膨或許會回彈，但年增率不太可能像去年那麼高。

美元在歐洲、中國經濟烏雲罩頂的帶動下走升。MarketWatch報價顯示，追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（USDollarIndex，簡稱DXY）5日跳漲0.52％、收104.78點；盤中一度揚升至104.91點、創3月15日以來盤中新高。

美元、殖利率雙漲，壓抑金價。CityIndex、FOREX.com市場分析師FawadRazaqzada表示，金價雖突破5月創歷史高後的下降趨勢線，卻無法找到續漲動能，如今再度跌破。這暗示，金價續跌的可能性增加，空方的第一個目標或許是1,900美元。

另一方面，倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨9月5日跌多漲少，主要是受到中國服務業數據暗示，解封後的經濟復甦狀況充滿不確定性，美元跳升也壓抑金屬價格。