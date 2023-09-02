OPEC+持續減產 油價上看90美元

產油國聯盟OPEC+傳出將延長減產時程，引發供給緊俏疑慮，帶動1日國際油價上漲，攀抵今年初以來新高，同時中止周線連二黑。專家指出，油價因OPEC+持續減產上看90美元。

石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯的自願每日減產100萬桶計畫，咸認將延長到10月，意味OPEC+減供支撐油價的行動會跟著拉長時間。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）8月31日表示，俄國已與OPEC+夥伴達成共識，10月繼續削減石油出口。

澳洲聯邦銀行分析師預測，全球第二大原油出口國俄羅斯與沙國協調好延長減產，可能將布蘭特原油價格推高到每桶近90美元。

1日倫敦布蘭特原油期貨，盤中漲至每桶88.75美元，觸抵今年1月27日來的7個多月新高，收盤漲1.9％報88.49美元。

紐約西德州中級原油（WTI）期貨，曾飆上85.81美元，來到去年11月16日來最高點，終場收漲1.7％報85.02美元。

總計布蘭特期油上周漲4.8％，創7月底來最大周漲幅。WTI全周漲7.2％，為3月來最大單周漲幅。

油市籠罩短供壓力之際，需求面卻很強勁。美國能源資訊局（EIA）調查顯示，美國石油需求熱絡，商業原油庫存在最近6周就有5周下降。

而1日出爐的美國8月非農就業報告，顯示失業率回升及薪資增幅趨緩，加深外界對聯準會暫停升息的預期。

美國以外地區也被看好原油需求復甦。歐元區製造業8月的萎縮放緩，意味最壞的時候可能過去。在此同時中國製造業活動意外反彈，也給依賴出口的經濟體帶來曙光。

Price Futures Group分析師弗林（Phil Flynn）指出，「大家意識到經濟未從地圖上消失，需求有接近歷史高位的跡象，必須面臨的冷酷現實是，原油供給低於平均值。」

石油經紀商PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，今年剩餘時間油市供應鐵定出現短缺，全球石油消耗相當強勁是原因之一，另一原因是沙烏地決定設高油價下限。

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