美股

美國最新通膨數據符合預期，暗示聯準會（Fed）可能暫停升息，美國四大指數在關鍵就業報告出爐前漲跌互見，科技類股逆勢走高。

道瓊工業平均指數8月31日終場下跌0.48％（168.33點）、收34,721.91點；月K線下跌2.36％。那斯達克指數上漲0.11％（15.66點）、收14,034.97點，創8月1日以來收盤新高；月K線下跌2.17％，結束連續5月漲勢。標準普爾500指數下跌0.16％（7.21點）、收4,507.66點；月K線下跌1.77％，結束連續5月漲勢。費城半導體指數上漲0.74％（27.01點）、收3,670.93點，創8月8日以來收盤新高，並站上50日移動平均線；月K線下跌4.94％，結束連續3月漲勢。

最新公布的報告顯示，Fed偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」月增0.2％、年增4.2％，皆符合道瓊社調查的經濟學家預估值。Fed主席鮑爾（JeromePowell）上周甫於傑克森洞（JacksonHole）央行年會暗示，Fed預測7月通膨數據將偏火熱。

另一方面，美國勞工部31日公布，截至8月26日為止當周，首次申請失業救濟金人數經季節性因素調整後下滑4,000人、來到228,000人，低於道瓊社調查的經濟學家預估值235,000人。

投資人普遍預測，Fed有望暫停升息腳步。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人31日預測，Fed9月有88.5％的機率按兵不動，而11月維持利率不變的機率也有51％。

市場焦點如今轉移至預定本周五（9月1日）公布的非農就業報告。根據道瓊社調查，經濟學家普遍預測8月非農就業人數將新增170,000人。交易者期待，就業報告能暗示經濟已顯著趨緩，最終給予Fed暫停升息的理由。

值得注意的是，標普500走勢已接近反壓區。CNBC報導，BTIG首席市場技術線型分析師JonathanKrinsky表示，標普500已接近布林通道（BollingerBand）上緣、位置在4,544點。

原油

8月31日原油期貨價上漲，寫下連三個月月線收紅，主要因以沙烏地阿拉伯為首的石油大國可能維持減產，市場預期隨著供應端短缺，油價可望上演多頭行情。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）10月西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲2美元或2.5％成為每桶83.63美元，8月漲幅2.2％。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）10月布蘭特原油（Brent）期貨上漲1美元或1.2％成為每桶86.86美元；交易最熱絡的11月布蘭特原油期貨上漲1.59美元或1.9％成為每桶86.83美元。

今年夏天油價持續上漲，主要因沙國自7月起每日減產100萬桶石油，並延長實施期間至9月底，以試圖支撐油價。但由於全球第二大原油消費國中國經濟疲軟、房市搖搖欲墜，近期布蘭特原油期貨價停滯在80美元左右。

市場普遍預計，沙國的自願減產行動會一路延到10月。彭博社調查顯示，25名受訪分析師和交易員中，有20人預測，沙國將把現行減產期限延長至10月底。

其他能源期貨商品方面，9月汽油期貨價格下跌1.5％至每加侖2.77美元，8月下跌5.6％；9月燃料油期貨上漲1.5％至每加侖3.14美元，8月上漲5.1％；10月天然氣期貨下跌1％至每百萬英熱單位2.77美元，8月上漲5.1％。

根據美國能源情報署（EIA）的數據，截至8月25日當周，美國天然氣庫存較前周增加320億立方英尺，而標普全球普氏（S&PGlobalPlatts）調查的分析師平均預估為增加300億立方英尺。

農產品

8月31日原油期貨價上漲，寫下連三個月月線收紅，主要因以沙烏地阿拉伯為首的石油大國可能維持減產，市場預期隨著供應端短缺，油價可望上演多頭行情。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）10月西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲2美元或2.5％成為每桶83.63美元，8月漲幅2.2％。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）10月布蘭特原油（Brent）期貨上漲1美元或1.2％成為每桶86.86美元；交易最熱絡的11月布蘭特原油期貨上漲1.59美元或1.9％成為每桶86.83美元。

今年夏天油價持續上漲，主要因沙國自7月起每日減產100萬桶石油，並延長實施期間至9月底，以試圖支撐油價。但由於全球第二大原油消費國中國經濟疲軟、房市搖搖欲墜，近期布蘭特原油期貨價停滯在80美元左右。

市場普遍預計，沙國的自願減產行動會一路延到10月。彭博社調查顯示，25名受訪分析師和交易員中，有20人預測，沙國將把現行減產期限延長至10月底。

其他能源期貨商品方面，9月汽油期貨價格下跌1.5％至每加侖2.77美元，8月下跌5.6％；9月燃料油期貨上漲1.5％至每加侖3.14美元，8月上漲5.1％；10月天然氣期貨下跌1％至每百萬英熱單位2.77美元，8月上漲5.1％。

根據美國能源情報署（EIA）的數據，截至8月25日當周，美國天然氣庫存較前周增加320億立方英尺，而標普全球普氏（S&PGlobalPlatts）調查的分析師平均預估為增加300億立方英尺。

金屬

聯準會（Fed）偏愛的通膨指標在7月呈現增溫跡象，帶動黃金期貨走跌，過去一個月來跌幅超過2％。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月31日收盤下跌7.10美元或0.4％至每盎司1,965.90美元，從30日寫下的8月4日收盤新高拉回，過去一個月下挫2.2％；9月白銀期貨下跌1.2％至每盎司24.81美元，過去一個月下跌0.6％。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.9％至每盎司974.40美元，過去一個月下跌1.7％；12月鈀金期貨下跌0.8％至每盎司1,218.70美元，過去一個月下跌4.5％。

最新公布的報告顯示，Fed偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」月增0.2％、年增4.2％，皆符合道瓊社調查的經濟學家預估值。Fed主席鮑爾（JeromePowell）上周甫於傑克森洞（JacksonHole）央行年會暗示，Fed預測7月通膨數據將偏火熱。

另一方面，美國勞工部31日公布，截至8月26日為止當周，首次申請失業救濟金人數經季節性因素調整後下滑4,000人、來到228,000人，低於道瓊社調查的經濟學家預估值235,000人。

美元在通膨依舊高於Fed預設的2％目標帶動下走高。MarketWatch報價顯示，追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（USDollarIndex，簡稱DXY）31日上漲0.46％、收103.63點，結束連續2日跌勢。

Kitco.com資深分析師JimWyckoff表示，金價在通膨數據出爐後溫和下修，結束本周以來的上漲行情。不過，黃金、白銀多頭還是保有些許動能。

本周以來，黃金期貨上漲超過1％，年初迄今漲幅來到7.7％。美國本周稍早公布的就業數據比預期疲弱，讓金價找到支撐。投資人普遍預測，Fed有望暫停升息腳步。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人31日預測，Fed9月有88.5％的機率按兵不動，而11月維持利率不變的機率也有51％。