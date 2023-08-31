7月核心PCE符合預期 台指期夜盤平盤震盪

美國聯準會（Fed）青睞通膨指標7月核心PCE物價指數年增4.2％，略高於前值，但僅小幅月增0.2％，符合市場預期，美股31日四大指數早盤集體開高，道瓊指數漲逾百點，台指期夜盤走勢則相對觀望，僅小漲8點，暫報16,628點。

美國7月核心PCE物價指數年增率4.2％，雖略高於前值的4.1％，但月增0.2％仍舊符合預期；另外，7月個人支出月增0.8％，則高於預期的0.7％，而個人收入月增0.2％，低於預期及前值的0.3％。

台灣期交所內的美股三大指數也全數走升，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲24點、10.75點與53點；英國富時100期貨也小漲5點，暫報7,496點。

近期公布的多項經濟數據均弱於市場預期，大大減緩投資人對Fed 9月持續升息的擔憂，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為Fed將續升1碼的機率低至11.5％，而有88.5％認為將維持當前的利率水準不變。

另一方面，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）31日也提出反對美國進一步升息的理由，稱貨幣政策已經足夠緊縮，可在合理時期內將通膨率降至2％的目標。

元富期貨指出，近期擔綱主流的AI概念股並未跟隨輝達（NVIDIA）創高，表現相對溫吞，也使得台股加權指數表現受限，預期美國PCE物價指數及1日將公布的非農就業報告，將左右台股後續行情走勢。