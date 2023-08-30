美ADP、GDP雙雙弱於預期 台指期夜盤震盪

美國30日公布的8月ADP「小非農」、第二季度實際GDP均低於市場預期，勞動力市場、經濟數據同步降溫，呼應前日的職位空缺數據，緩解市場對美國聯準會（Fed）9月再度升息的擔憂，美股四大指數30日漲跌互見，台指期夜盤則維持在平盤附近震盪，小跌10點，暫報16,713.點，仍守穩16,700點大關。

美國8月ADP就業人數僅增加17.7萬人，遠低於預期的19.5萬人，較7月的31.2萬人大幅減少。同時，美國第二季度實際GDP也只有年增2.1％，低於市場預期的2.4％，反映通膨的GDP平減指數也自前季度的4.1％大減至2％，且低於預期的2.2％，進一步削弱Fed未來持續升息的機率。

不過，美股四大指數30日開盤後，僅道瓊指數表現相對強勁，大漲接近百點、突破月線，然科技股則在前日的激情過後，卻出現降溫跡象，費半指數早盤開低、下跌逾20點。

台灣期交所內的美股三大指數也走勢分歧，道瓊指數期貨大漲94點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌10.5點、24點；英國富時100期貨則是小跌5點，暫報7,498點。

永豐期貨指出，台股30日上影線紅K棒完全回補了25日實體黑K棒，收復月線及16,700關卡，近期呈現量縮止穩態勢，預期待籌碼逐漸沉澱穩定，若後續量能回升，將有助於短多上攻動能的延續。