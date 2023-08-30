輝達股價創歷史新高 台指期早盤漲百點

輝達（NVIDIA）宣布與 Google合作擴大合作夥伴關係，推進人工智慧 （AI） 應用發展，29 日股價攻上歷史新高 490.81 美元，終場上漲 4.16％，激勵美股四大指數29日同步走揚，台指期30日早盤上漲138點，盤中高點來到16,774點，指數目前暫報16,757點，成交口數約2.3萬口。

中信投顧分析，台股近期呈現弱勢反彈落於8月25日反轉長黑下緣處，原先頸線突破扭轉結構確定功虧一簣，而高檔M 頭反壓再次浮現，以及融資仍處萬七約當水準，亦不利盤勢醞釀有效反彈，在這種情況下，本波自高點 17,463修正走勢是否落底確實已有較大變數。

關注籌碼表現，現貨部分，三大法人29日買超70.01億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,771口至未平倉淨空單6,569口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3434口至未平倉淨空單4,856口。

期貨商表示，台指近期上漲量縮，主要是因為市場觀望情緒上升，導致波動性減小，後續觀察能否放量上攻。以VIX指數進一步下降，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲54點，指數4,200點；國外指數部分，東證期貨上漲14點，報價2,317點；美國道瓊期貨上漲275點，來到34,889點；美國那斯達克100期貨上漲321點，成交價15,449點。