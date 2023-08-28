重磅經濟數據本周登場 台指期夜盤小漲

美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年話中演說「鷹中帶鴿」，美股鬆一口氣，四大指數28日再度開高，台指期夜盤也同步走高且漲點持續擴大，上漲48點，暫報16,540點。

而美國本周也將公布多項經濟數據，包括個人消費支出價格指數年率、核心PCE物價指數年率，以及8月失業率與非農就業人數變化，由於上周鮑爾發言表示經持續關注後市經濟數據變化以決定貨幣政策，市場屏息以待。

其中，美國8月非農就業報告預定在9月1日公布，經濟學家看好，美國勞動力需求依舊穩健，預料非農新增就業人數將為16.8萬，失業率則會持平在3.5％左右的歷史低檔，而8月平均時薪則可能溫和月增0.3％，略低於前值的0.4％。

台灣期交所內的美股三大指數也同步揚升，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲253點、23.5點與73點；英國股市則因28日適逢夏季銀行假日、休市一天。

元富期貨指出，台指期28日以紅K棒留上影線作收，顯示上檔賣壓沉重，短線維持上有壓下有撐的橫盤架構，另外，VIX恐慌指數也由16.4下降至15.33、大幅下降了1.07，後市若能持續向下收斂，則對於多頭續攻將較有利。