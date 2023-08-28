8/28期貨市場掃描

美股

聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell、見圖）稱或許得進一步升息來確保通膨受到控制，但直指經濟成長優於預期，且態度沒有市場想像鷹派，這帶動美國四大指數25日全面走揚。

道瓊工業平均指數8月25日終場上漲0.73％（247.48點）、收34,346.90點；周K線下跌0.45％。那斯達克指數上漲0.94％（126.67點）、收13,590.65點；周K線上漲2.26％。標準普爾500指數上漲0.67％（29.40點）、收4,405.71點；周K線0.82％。費城半導體指數上漲0.41％（14.35點）、收3,495.65點；周K線上漲0.95％。

鮑爾25日在懷俄明州傑克森洞（JacksonHole）的央行年會指出，消費者支出「特別強勁」、房市也有提前復甦的跡象。他重申，Fed承諾要將通膨率壓回至2％。

鮑爾表示，「經濟也許並未如預期降溫。今（2023）年年初以來，國內生產毛額（GDP）成長率高於預期、也優於長期趨勢，最近的消費者支出數據也特別強勁。不只如此，過去18個月來嚴重趨緩的房市，如今也出現回溫跡象。」

部分分析人士認為，若與去（2022）年相比，鮑爾今年雖然仍偏鷹、但態度沒有那麼強硬。CarsonGroup市場策略長RyanDetrick指出，「鮑爾確實偏鷹，但有鑑於殖利率近來跳升，他並沒有部份市場人士擔憂的那麼鷹派。」「記得去年鮑爾拿出大砲、態度比任何人預期的都要鷹派，導致美股一路下殺至10月份。這次他比較靠向中立，對於未來的升息預期沒有太大改變，這是個受歡迎的現象，」

鮑爾發表演說前，人們原本擔憂，他的態度可能會相當強硬。

InteractiveBrokers策略長SteveSosnick在鮑爾演說前警告，美股年初迄今漲勢強勁、債券殖利率卻不斷走升，若鮑爾說法偏鷹引發資金從高風險資產外逃，或許會把投資人殺個措手不及。他說，雖然市場不再像一兩個月前那麼自滿，對風險卻也完全談不上厭惡（riskaverse）。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月25日收盤上漲0.78美元或1％至每桶79.83美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.03美元或1.2％至每桶83.95美元。上周，NYMEX原油與布蘭特原油均下跌1％。摩根士丹利（MorganStanley）報告表示，年底前油市供給短缺，布蘭特原油在每桶80美元價位具有良好支撐。

普萊斯期貨集團（PriceFuturesGroup）分析師菲爾·弗林（PhilFlynn）報告表示，煉油廠進行維護引發柴油短缺的擔憂，造成柴油價格上揚；以及路易斯安那州一家60萬桶日產量煉油廠的火災，與美國石油探勘井數量下降等，都為油價提供了支撐。

美國商品期貨交易委員會8月25日報告顯示，截至8月22日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少3.2％至234,371口，為連續第二周減少。

美國石油協會（API）發布月報表示，7月份，美國石油需求較前月減少4.8萬桶/日，至2,050萬桶/日，主要因為汽油以及航空煤油等燃料需求月減37.6萬桶/日或2.5％的影響；但此仍然創下2019年以來的同期新高，較去年同期增加20萬桶/日。

7月份，美國汽油需求較前月減少33.8萬桶/日或3.6％，至890萬桶/日，相比過去十年來每年7月汽油需求的月減幅度平均為0.5％。7月份，美國蒸餾油需求為370萬桶/日，較前月減少0.8％，較去年同期減少1.2％；其中，航空燃油需求月減1.4％至170萬桶/日，較去年同期則是增加5.3％。

7月份，美國原油日產量達到1,270萬桶，創下史上的同期新高，較前月增加24.5萬桶，較去年同期增加85.9萬桶，較過去5年的同期平均值也高出11.3％。7月份，美國天然氣凝析油日產量達到630萬桶，也創下史上的同期新高，較前月增加6.1萬桶，較去年同期增加16.2萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨8月25日上漲，因出口需求較為強勁，小麥與玉米則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.1％至每英斗4.88美元，12月小麥下跌1.6％至每英斗6.2175美元，11月黃豆上漲1.2％至每英斗13.8775美元。上周，黃豆上漲2.6％，小麥與玉米下跌2.7％與1％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月25日上漲1.4％至每磅87.31美分，上周上漲4.4％；10月粗糖期貨上漲2.2％至每磅24.83美分，上周上漲4.5％。

美國農業部8月24日公布8月1日至8月17日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為406,000公噸，較前周與過去4周均值分別增加13％與3％，銷售增加主要來自於智利（94,300公噸）、韓國（90,100公噸）與菲律賓（71,500公噸）。

小麥當周出口裝船量為345,100公噸，較前周增加50％，較過去4周均值減少7％，主要出口市場為日本（100,200公噸）、墨西哥（91,700公噸）與韓國（55,000公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年增1％至351萬噸。美國農業部8月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸，較前月預估下調70萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量22,700公噸，銷售增加主要來自於日本（43,100公噸）與墨西哥（14,700公噸）。2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為673,500公噸，銷售增加主要來自於墨西哥（351,400公噸）、目的地未知的地區（128,000公噸）與哥倫比亞（120,000公噸）。

玉米當周出口裝船量496,500公噸，較前周與過去4周均值分別增加12％與1％，主要出口市場為墨西哥（244,000公噸）、日本（86,400公噸）與中國大陸（69,600公噸）。2022/2023年度至今，美國玉米出口量年減42％至3,829萬噸。美國農業部8月報告預估2022/23年度玉米出口量4,128萬噸，2023/24年度玉米出口量5,207萬噸，較前月預估下調127萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月25日收盤下跌7.2美元或0.4％至每盎司1,939.9美元，美元指數上漲0.2％，12月白銀期貨上漲0.03％至每盎司24.583美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.6％至每盎司948.2美元，12月鈀金期貨下跌1.3％至每盎司1,232.80美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為1.2％、6.6％、3.6％、-2.2％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）25日黃金持有量持平為884.04公噸，維持在2020年1月以來新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少39.93公噸至13,836.74公噸。

美國聯準會主席鮑爾8月25日在全球央行年會上表示，為抑制通膨壓力，保障美國經濟持續穩健，聯準會準備在適當的情況下進一步升息，同時保持限制性的政策立場，直至有信心確保通膨率降至2％的目標水平。

分析機構BCAResearch報告表示，隨著美國債務占GDP比重的持續升高，美元貶值將是不可避免的，黃金仍然會是具有吸引力的避險資產。本月初，惠譽下調美國長期債務評級，也引起了市場對美國政府不斷增長的赤字的關注。

報告表示，如果政府債務持續不斷增加，債券市場最終將看到繼續購買國債的風險，從而要求更高的收益。此外，美國政府對綠色能源轉型、軍費開支和社會福利的承諾等大筆支出，最終也將把經濟推向崩潰邊緣。

英國投資諮詢公司跨境資本（CrossBorderCapitalLimited）報告表示，金價長期仍將看漲，因美國的債務水平不斷攀高，最終將迫使聯準會重新回歸到量化寬鬆一類的政策來填補財政缺口，未來十年的貨幣供應恐將增長75％，此也將帶動通膨走高。

資產管理公司斯普羅特（SprottInc.）執行合夥人麥金太爾（RyanMcIntyre）表示，鑑於西方國家的債務以及赤字持續升高，增添主權債務的風險，新興市場國家央行持續增加黃金儲備是相當合理的，因黃金沒有第三方的風險，也不受到地緣政治的影響。