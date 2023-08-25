美股領跌 台指期早盤跳水

台指期25日受市場擔憂Fed將進一步升息預期影響，調節賣壓大舉出籠，早盤開低逾200點，盤中低點來到16,502點，目前暫報16,537點，下跌219點，成交口數約4萬口。

輝達財報激勵美股開高，但多位Fed官員接力放鷹，壓抑多頭人氣，美債殖利率攀升，四大指數轉而走低同步收黑。五大科技股皆墨。半導體多走弱，輝達小漲0.1%。台積電ADR跌1.79%。

群益投顧指出，Fed主席鮑爾將於台灣今晚10:05發表談話，預期應不會太戲劇性，除暗示升息週期即將結束外，仍會強調須維持高利率更長時間以抑制通膨，同時會根據經濟數據，不排除降息可能。根據FedWatch資料顯示，市場預期今年維持利率不變的機率仍較高。

另在其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌90點，成交價8,059點；半導體30期貨下跌52點，指數來到4,093點；航運指數上漲0.4點，盤中報價140.4點；國外指數部分，東證期貨下跌16.75點，來到2,265.5點；美國道瓊期貨下跌389點，指數暫報34,191點；美標普500期貨下跌90.75點，報價4,388點；美國那斯達克100期貨大跌531點，成交價14,863點。