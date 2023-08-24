輝達500元閃現 台指期夜盤激情退去

輝達（NVIDIA）財報財測驚豔市場，股價24日一度衝破500元大關，美股四大指數早盤開高，但那斯達克指數、費半指數漲幅急速收斂，台指期經歷日盤的激情大漲後，夜盤追價力道也相對不足，在美股開盤後跳水式回檔，下跌93點，暫報16,663點，失守16,700點大關。

AI領頭羊輝達前季營收135.1億美元，較前季增加88％，年增更是高達101％，此外也釋出超狂的強勁財測，預估第三季營收為160億美元，相當於本季營收將大幅成長170％，高於市場預期，23日盤後大漲逾8％後，24日早盤最高一度衝上502.3元，惟漲幅立即收斂。

而台灣期交所內的美股三大指數卻與現貨分歧，道瓊指數期貨上漲129點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則分別下挫23.75點及183點；英國富時100期貨也小跌7點，暫報7,361點。

美國勞工部24日公布，截至19日的上周初領失業金人數為23萬人，低於預期的24萬人以及前值23.9萬人，顯示勞動力市場依舊緊俏；此外，美國7月家用電器、電腦和交通設備等大件商品需求降幅則超過預期，拖累耐用品訂單下滑5.2％，減幅高於預期的4.1％，也讓市場感到擔憂。

元富期貨指出，台指期24日帶量突破月線，連續四個交易日上漲，而VIX恐慌指數也由16.03下降至14.91、大幅下滑1.12，顯示市場避險情緒有所收斂，短線有望進一步挑戰季線及萬七大關。

群益期貨則分析，外資期現貨同步買超，就技術面觀察，台股留下多方缺口，目前在該缺口不被跌破下，短線台股的拉回可樂觀操作。