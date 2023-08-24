AI鏈領頭衝 台指期早盤狂飆百點

台指期24日受惠輝達財報優於預期，早盤開高大漲230點，盤中高點來到16,792點，目前暫報16,743點，上漲185點，成交口數約4萬口。

中信投顧分析，受到資料中心營收大幅優於市場共識、non-GAAP毛利率受惠高附加價值產品拉動，本季Non-GAAP EPS2.7美元大幅超越市場預期30％。輝達樂觀表示資料中心客戶資本支出由傳統運算轉向加速運算為中長期趨勢，已向供應夥伴要求加大包括CoWoS在內等供應，預期供應至明年逐季增加。公司指引第三季度營收156.8～163.2億美元，中值優於市場共識28％，激勵盤後股價跳漲逾6％至500美元以上。

第一金投顧指出，美股四大指數近期震盪，等待 NVIDIA 財報及全球央行年會釋出的風向球，NVIDIA在今天凌晨公告財報及展望，兩者皆明顯優於市場預期，主要來自於資料中心營收大幅年成長171％帶動，NVIDIA盤後持續上漲，有望帶動台股電子AI族群股價上揚，反彈行情得以延續。

另在其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲127點，成交價8,191點；半導體30期貨上漲78點，指數來到4,129點；國外指數部分，東證期貨上漲10.75點，來到2,281.50點；美國道瓊期貨上漲86點，指數暫報34,529點；美標普500期貨上漲55.75點，報價4,470.75點；美國那斯達克100期貨上漲321點，成交價15,350點。