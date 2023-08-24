8/24期貨市場掃描

美股

輝達（NvidiaCorp.）在財報公布前夕股價飛漲、激勵人工智慧（AI）概念股，再加上公債殖利率下滑，激勵美國四大指數跳高。

道瓊工業平均指數8月23日終場上漲0.54％（184.15點）、收34,472.98點。那斯達克指數上漲1.59％（215.16點）、收13,721.03點，創8月14日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲1.1％（48.46點）、收4,436.01點，創8月15日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.11％（74.32點）、收3,602.01點，創8月14日以來收盤新高。

即將在盤後公布眾所矚目第二季財報的輝達終場勁揚3.17％、收471.16美元，創7月18日以來收盤新高。輝達23日盤後公布的Q2營收、每股盈餘皆擊敗預期，主因資料中心事業（涵蓋「A100」、「H100」AI晶片）表現強勁，盤後股價應聲飆漲、漲幅一度超過8％。

輝達財務長ColetteKress23日盤後並表示，拜登政府就算額外祭出先進晶片出口禁令，也不會對資料中心繪圖處理器（GPU）的財務結果產生立即衝擊。展望本季，輝達預測營收中值約將達160億美元、較去年同期飆漲170％，擊敗Refinitiv調查的分析師預估值126.1億美元。

另外，輝達並宣布授權庫藏股計畫，將買回最多250億美元的自家股票。輝達Q2斥資32.8億美元執行庫藏股行動。

其他AI概念股23日同步在輝達公布財報前夕跳高。先前曾警告部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題而大跌的AI伺服器大廠美超微電腦（SuperMicroComputer，Inc.），23日終場大漲7.56％、收277.61美元，創8月8日以來收盤新高；盤後續揚7.31％。市場傳出，輝達計畫明（2024）年將H100產能拉高至少三倍以滿足需求。

輝達AIGPU競爭對手超微（AMD）同步勁揚3.57％、收109.43美元。輝達晶圓代工夥伴台積電（2330）ADR也上漲2.15％、收94.22美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月23日收盤下跌0.75美元或0.9％至每桶78.89美元，創下一個月來的新低，因製造業數據疲弱引發需求擔憂的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.82美元或1％至每桶83.21美元。

美國8月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值為47，創今年2月份以來新低，不及預期的49，以及7月份的49。歐元區8月綜合PMI初值為47，則是創下33個月來的新低，低於市場預期的48.5，以及前月的48.6。

路透社報導，來自貿易以及產業的數據顯示，7月份，印度原油進口量較前月減少5.2％至440萬桶/日，因有數家煉油廠在季風季節進行維護作業的影響。其中，印度進口俄羅斯原油月減5.7％至185萬桶/日，為9個月來首度減少；進口沙國原油月減26％至47萬桶/日，則是創下兩年半以來的新低，部分受到沙國自願削減百萬桶日產量的影響。

美國能源部報告預估，今明兩年全球石油需求將分別年增180萬桶/日與160萬桶/日，主要的需求增長來自於中國與印度。今明兩年，中國石油需求預估將分別年增80萬桶/日與40萬桶/日，印度石油需求則預估均將年增30萬桶/日。國際能源論壇（InternationalEnergyForum）秘書長麥克莫尼格（JoeMcMonigle）表示，下半年油價預期將會上漲，因油市的供應將難以滿足來自中國與印度的需求增長，稱兩國下半年石油需求合計將會增長200萬桶/日。沙國前三大出口市場分別為中國、印度以及日本。

挪威石油局（NorwegianPetroleumDirectorate，NPD）8月22日公布的數據顯示，2023年7月，包括原油、氣液油（NGL），以及凝析油（condensate）的挪威石油日均產量為203.6萬桶，較前月的199萬桶增加2.3％；其中原油日產量182.8萬桶，氣液油日產量19萬桶，凝析油日產量1.8萬桶。挪威是西歐最大的油氣出口國。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨8月23日全面上漲，因美國黃豆玉米單產低於預期，以及擔憂黑海穀物供應的影響。12月玉米期貨收盤上漲2.3％至每英斗4.9050美元，12月小麥上漲2％至每英斗6.3975美元，11月黃豆上漲1.1％至每英斗13.6050美元。

普萊斯期貨集團（PriceFuturesGroup）分析師斯科維爾（JackScoville）表示，作物巡查顯示黃豆玉米單產低於預期，對價格構成支撐。烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（OleksandrKubrakov）23日表示，俄羅斯無人機襲擊了烏克蘭南部多瑙河港口伊茲梅爾（Izmail），摧毀了13,000公噸的穀物。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月23日上漲1.7％至每磅85.82美分，10月粗糖期貨上漲1.9％至每磅23.85美分。

歐盟執委會8月22日公布的數據顯示，截至8月20日，自7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為4,059,050公噸，較上年同期的5,115,576公噸減少21％。大麥出口量累計為1,225,353公噸，較上年同期的1,676,006公噸減少27％。玉米出口量累計為203,637公噸，較上年同期的202,395公噸增加1％。6月底結束的2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸。

截至8月20日，歐盟2023/24年度小麥進口量累計為792,979公噸，較上年同期的468,302公噸增加69％。大麥進口量累計為350,966公噸，較上年同期的304,790公噸增加15％。玉米進口量累計為2,124,057公噸，較上年同期的3,249,543公噸減少35％。6月底結束的2022/23年度，歐盟小麥進口量年增260％至923.7萬噸，主要因為受旱導致產量減少的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月23日收盤上漲22.1美元或1.2％至每盎司1,948.1美元，創本月以來最大單日漲幅，因美元以及美債殖利率回落的影響；美元指數下跌0.2％，9月白銀期貨上漲4％至每盎司24.392美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.4％至每盎司938.2美元，9月鈀金期貨上漲1.3％至每盎司1,281.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）23日黃金持有量持平為884.91公噸，維持在2020年1月以來的新低水平。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少25.67公噸至14,013.60公噸。

印度券商HDFCSecuritiesLimited商品與貨幣研究主管古普塔（AnujGupta）報告表示，中國經濟放緩以及美國債信評級調降將會支撐金價，因為黃金被認為是經濟不確定時期的避風港。報告表示，全球經濟放緩、通膨高漲，以及地緣政治局勢緊張等，都會令黃金避險資產的需求明顯增加。

報告表示，上周金價已經處於賣超的區域，而美元指數也能看到獲利賣壓，這是金價已經來到支撐價位的訊號，黃金市場可能會出現一些空頭回補。報告表示，短期金價仍難以完全擺脫壓力，特別是市場觀望本周五美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）將在全球央行年會上發表講話，因此本周金價仍有可能測試每盎司1,900-1,905美元的支撐水平。

印度經紀商GCLBroking助理副總裁卡雷（AmitKhare）表示，由於技術面已經處於賣超，金價隨時可能出現反彈，並建議投資策略應以逢低買入為主。卡雷指出，美國十年公債殖利率處於2007年以來的新高水平，對金融市場來說都是一個重大的衝擊，投資人急迫等待以及尋找未來利率動向的線索。

金融服務公司MotilalOswalFinancialServices大宗商品和貨幣分析師馬納夫·莫迪（ManavModi）表示，美國的經濟數據強勁，增強了聯準會將在未來一段時間內維持較高利率的預期，鮑爾本周在全球央行年會上的講話也將會受到關注。受到公債殖利率攀升，以及對經濟放緩的擔憂逐漸消退的影響，黃金ETF（交易所交易基金）的投資吸引力也因此遭到削弱。