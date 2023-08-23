多頭回神 台指期早盤強彈逾百點

美股四大指數22日漲跌互見，台指期23日早盤在多頭回神之下，指數上攻逾百點，盤中高點來到16,538點，目前上漲126點，暫報16,526點，成交口數約5.5萬口。

中信投顧分析，從22日台股在美股轉強助攻下仍是開高走低，而指數收盤亦未能有效站穩5日線支撐來看，顯示目前多方暫無強攻意願，再加上量能回升有限延續下滑趨勢，而當冲比居高不下亦難驅動類股輪動形成正向循環，預期在輝達（NVIDIA）財報公布之前，台股難脫目前沉悶表現。

不過，觀察目前台股震盪均能落於8月14日頸線長黑之內，顯示目前多空對於持股調整均採偏多思維，而短均空方開口收斂及指標KD／RSI低檔翻多亦有助台股延續短彈慣性走勢，倘若近日美股未見激烈拉回，台股仍有打破多空僵局伺機向上的機會。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨小漲2點，盤中報價8,040點；半導體30期貨上漲17點，指數4,026點；國外指數部分，東證期貨上漲1點，報價2,270點；美國道瓊期貨下跌59點，來到34,428點；美國那斯達克100期貨上漲57點，成交價15,029點；英國富時100期貨上漲13點，來到7,284點。