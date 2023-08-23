8/23期貨市場掃描

美股

投資人擔憂聯準會（Fed）可能延長利率維持在高檔的時間（higherforlonger）、再加上信評機構標普全球（S&PGlobal）調降數家區域銀行評等壓抑銀行股，使得道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙收低。

道瓊工業平均指數8月21日終場下跌0.51％（174.86點）、收34,288.83點。那斯達克指數上漲0.06％（8.28點）、收13,505.87點。標準普爾500指數下跌0.28％（12.22點）、收4,387.55點。費城半導體指數下跌0.93％（33.05點）、收3,527.69點。

Fed17日發布聲明稿指出，鮑爾即將在美東時間8月25日早上10點5分，在懷俄明州傑克森洞（JacksonHole）的央行年會談論經濟展望。投資人屆時將仔細推敲Fed接下來的貨幣政策路徑。

美國10年期公債殖利率本週稍早躍升至2007年以來新高，22日則略為下滑至4.33％。LPLFinancial技術線型策略長AdamTurnquist指出，10年債殖利率如今在去（2022）年10月高點附近徘徊，讓市場開始猶疑不定，若10年債殖利率往上突破，則是股市可能進一步拉回的警訊。Turnquist對股市並不悲觀，他認為目前是牛市的拉回階段。

CrossmarkGlobalInvestments分析師VictoriaFernandez也預測美股可能持續走低，主要是受到殖利率上揚、消費者轉趨謹慎影響。

另一方面，標普全球22日決定下修數家美國當地銀行的信評及展望，理由是營運環境「艱困」。惠譽（Fitch）分析師ChrisWolfe甫於8月15日警告，若惠譽再將銀行業的分數從「AA-」下修一級至「A+」，則該機構追蹤的70多家美國當地銀行都得重新評估，進而引發降評行動，影響甚至可能擴及摩根大通（JPMorganChase）等重量級金融機構。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月21日收盤下跌0.54美元或0.7％至每桶80.12美元，主要仍受到中國需求擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.34美元或0.4％至每桶84.46美元。

獨立能源研究機構Ritterbusch&AssociatesLLC總裁里特布什（JimRitterbusch）表示，沙國以及俄羅斯削減供應為油價所帶來的支撐，很大程度被中國的需求疲弱所抵消了。

美國能源部公布的數據顯示，8月21日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.868美元，已經連續7週上漲，續創10個月來的新高；較前週上漲1.8美分，較去年同期下跌1.2美分。各地區零售汽油均價多數上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.866美元，較前週上漲10.7美分，較去年同期上漲1.7美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.458美元，較前週上漲4.3美分，較去年同期上漲5.5美分。

美國汽車協會報告表示，上週全美零售汽油均價較前週上漲5美分至每加侖3.87美元，較一個月前上漲31美分，較去年同期下跌7美分。協會發言人葛洛斯（AndrewGross）表示，近期已經進入颶風季節的高峰，供應面有較大受擾的可能，零售汽油價格走勢至9月中以前仍然具有較大的不確定性。

美國能源部最新數據顯示，截至8月11日，美國汽油庫存減少30萬桶至2.162億桶。汽油日均需求較前週的930.2萬桶減少至885.1萬桶，相比去年同期為934.8萬桶。根據能源數據供應商卡普勒（KplerSAS）的數據，全球石油庫存處於8個月低點。

根據即時追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站數據，8月21日全美零售汽油均價較前週持平為每加侖3.82美元，較一個月前上漲26美分，較去年同期下跌4.5美分。GasBuddy石油分析主管迪漢（PatrickDeHaan）表示，隨著加州面臨熱帶風暴希拉里帶來的暴雨以及洪水，煉油廠可能會出現一定程度的問題，從而影響汽油價格；考慮到未來幾週颶風活動可能加劇，油價也可能因此出現額外的波動。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨8月22日上漲，玉米與黃豆則是下跌，因作物巡查顯示黃豆玉米單產將高於去年以及過去3年的平均值。12月玉米期貨收盤下跌0.6％至每英斗4.7950美元，11月黃豆下跌1.2％至每英斗13.46美元，12月小麥上漲0.3％至每英斗6.2750美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月22日上漲0.8％至每磅84.36美分，10月粗糖期貨持平為每磅23.40美分。

美國農業部8月21日發布的作物報告顯示，截至8月20日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米作物優良的比率較前週減少1個百分點至58％，高於去年同期的55％。佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆作物優良的比率較前週持平為59％，高於去年同期的57％。佔去年美國棉花種植面積99％的15個州，棉花作物優良的比率較前週減少3個百分點至33％，高於去年同期的31％。

佔去年美國冬麥種植面積90％的18個州，冬麥收成進度較前週的92％增加至96％，高於去年同期的94％，持平於同期5年平均值的96％。佔去年美國春麥種植面積100％的6個州，春麥作物優良的比率較前週減少4個百分點至38％，低於去年同期的64％。春麥收成進度較前週的24％增加至39％，高於去年同期的31％，低於同期5年平均值的46％。

美國農業部8月21日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至8月17日當週，美國小麥一週出口檢定量為311,314公噸，佔穀物出口總量的27％；較前週增加16％，較上年同期減少48％，主要出口市場為墨西哥（78,804公噸）、台灣（58,799公噸）與韓國（55,367公噸）。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減19％至3,639,908公噸。美國農業部8月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸，較前月預估下調70萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月22日收盤上漲3美元或0.2％至每盎司1,926美元，美元指數上漲0.25％，9月白銀期貨上漲0.5％至每盎司23.45美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.3％至每盎司925.5美元，9月鈀金期貨上漲2.1％至每盎司1,264.80美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）22日黃金持有量減少4.32公噸至884.91公噸，續創2020年1月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為14,039.27公噸。

投資網站《FXStreet》報導，金價近期表現處於被動局面，主要因為美元以及美債殖利率的上漲令金價承受壓力，特別是美國較為強勁的經濟數據對美元構成堅實的支撐，美國十年公債殖利率則是持續創下2007年以來的新高水平。

市場關注本週五（8月25日）美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）將在全球央行年會上發表的講話，預期鮑爾仍將維持鷹派的立場，並發出美國利率將在更長時間保持較高水平的信號。ActivTrades資深分析師伊萬傑利斯塔（RicardoEvangelista）表示，美國利率維持在高水平較長時間將會支撐美元，金價則可能繼續承受壓力。

中國經濟也是黃金市場的關注重點，中國人民銀行8月21日新一期貸款市場報價利率降至3.45％，較上一期下降10個基點；5年期以上貸款市場報價利率保持不變為4.2％。貸款市場報價利率下降有助於降低融資成本，支持信貸需求回升，進一步增強消費和投資增長動能。

分析師認為，包括房地產市場惡化、消費支出疲弱，以及信貸增長放緩等，令中國當局有較大的壓力推出更多的財政刺激措施，而對於中國刺激經濟的預期則是會限制金價的跌幅，因中國是全球最大的黃金消費國。