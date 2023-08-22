短打賣壓調節 台指期早盤漲勢收斂

台指期22日在美科技股領軍之下，早盤上演反攻行情，高點達16,507點，收復16,500點整數關卡，惟買盤追價動能仍略顯薄弱，盤中漲勢收斂，目前暫報16,426點，上漲78點，成交口數約3.8萬口。

歐元區7月消費者物價指數CPI終值YoY5.3%，符合初值預估，低於前值的5.5%；扣除波動較大的能源、食物、酒類和菸草，歐元區7月核心CPI初值YoY5.5%，符合初值預估，持平於前值。美國7月NAHB房屋市場指數為50，低於市場預期與前值的56，終止過去連續七個月的回升；從分項來看，單戶房屋銷售現況指數由62下滑至57，未來六個月銷售前景指數由59下滑至55，潛在買家數量指數由40下滑至34。

凱基投顧認為，台股在未來1～3個月適度修正後，將有機會於今年底前重回長多架構，主要原因有三，第一、台灣為全球至關重要的AI軍火庫，大廠軍備競賽將推升台股2024年獲利展望。同時AI狂潮亦將推升台股迎來結構性價值重估。第二、待庫存再經過半年以上的去化以及中國房產風暴逆風漸獲控制後，我們預期整體製造業有機會於今年底前重新迎來新一波庫存回補週期，並支撐台股獲利於今年第四季由負翻正。第三、台灣明年1月即將迎來總統大選，政策偏多預期，也將支撐市場風險偏好。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨成交價8,083點，上漲4點、臺灣永續生技期貨上漲66點，指數暫報8,400點、半導體30期貨上漲44點，盤中報價4,020點、航運期貨上漲0.4點，來到140.2點；而國外指數部分，東證期貨上漲14點，成交價2,254點，美國道瓊期貨下跌55點，報價34,480點；美國標普500期貨上漲25.25點，盤中價格4,404點。