輝達走強 台指期夜盤小漲

輝達（NVIDIA）財報投資人高度聚焦，美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表對經濟前景的演說，兩大事件成為全球股市關鍵風向球，美股四大指數21日早盤漲跌互見，道瓊指數開高後翻落平盤之下，然那斯達克指數勁揚逾百點，輝達漲近5％，激勵台指期夜盤同步走揚22點，暫報16,370點。

台灣期交所內的美股三大指數也走勢分歧，道瓊指數期貨下跌35點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則分別上漲24.75點及121點；英國富時100期貨小漲12點，暫報7,288點。

台美兩地股市8月來均面臨劇烈回檔，市場引頸期盼輝達23日盤後將公布的財報，可望為先前重挫的科技股打上強心針，而財報發布前夕，華爾街分析師調升目標價動作頻頻，最高甚至喊上1,000美元，輝達股價21日早盤跳空上漲近5％，暫時收復月線。

而同樣讓投資人屏息以待的，還有全球央行年會中鮑爾的談話，市場試圖藉此尋找後續貨幣政策走向的線索，包括9月是否持續升息以抑制通膨，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為Fed利率將維持不變的機率仍高達88.5％，但美國10年公債殖利率短暫回檔後21日再次走升，再創十個月新高。

元富期貨指出，近期全球股市利空消息不斷，台指短線技術指標落底，但受制高檔M頭頸線反壓，近期位於半年線附近整理，在成交量萎縮和反彈力道不足的情況下，研判打底完成後，才有機會展開反彈。