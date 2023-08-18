那指跳空重挫 台指期陷16,300點保衛戰

美國7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要再亮「鷹爪」，市場擔憂美國經濟韌性恐促使高利率維持更長時間，美股連兩日遭利空打擊，四大指數18日持續開低，科技股為主的那斯達克指數更是重挫逾百點，台指期夜盤同步臉綠，下挫65點，暫報16,288點，多空於16,300點關卡附近展開激戰。

歐元區扣除食品及能源的7月核心消費者物價指數（CPI）年增率為5.5％，與市場預期相符，且創一年半低點，月減0.1％，結束連五個月走升態勢。

不過，美國近期公布之經濟數據顯示通膨仍有其僵固性，且通膨率雖一度降至3％左右，但仍未達到Fed設定的2％目標值。FOMC前次會議紀要中，揭露多數官員均認為通膨存在重大上行風險，恐需進一步緊縮貨幣政策，仍給市場帶來重重打擊。

投資人對美國聯準會（Fed）9月持續升息感到擔憂，美股走勢也陷入觀望，四大指數18日再度走疲，那斯達克指數跳空開低、重跌超過百點，下探逾兩個月新低，特斯拉、蘋果、輝達、Meta等科技巨頭早盤集體下挫，台指期夜盤也慘遭拖累，市場持續靜待23日將公布的輝達（NVIDIA）財報，是否有機會為近期走勢疲弱的科技股帶來一場及時雨。

而台灣期交所內的美股三大指數也全盤皆墨，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌49點、10.5點及65點；英國富時100期貨也下挫41點，暫報7,258點。

元富期貨表示，台指近期於國際股市的利空因素下震盪整理，周線再度下跌作收，周K苦吞連三黑，且指數近期雖出現初步止跌訊號，但上檔套牢賣壓依然沉重，研判在打底完成後才有機會反彈。