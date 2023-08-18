台指期早盤小幅開低 力守16,400點大關

美股持續面臨修正壓力，台指期18日早盤小幅開低，低點來到16,392點，所幸盤中跌勢收斂，目前暫報16,422點，下跌34點，力守16,400點整數大關，成交口數約1.5萬口。

由於美財政部近期大舉標債，債券供給增加，使美國十年期公債殖利率反彈，升過4.2%，將抑制股票市場資金面活絡程度。中國最大房地產商碧桂園陷入財務危機，中國金融問題將對股市投下不確定性風險。

另外，美國上周初領失業金人數下降，而且減少人數為五周來最多，顯示美國勞動市場持續展現韌性，而且許多雇主也不太願意縮減公司員額。美國勞工部17日公布，截至12日當周，首次申領失業救濟金人數比前一周（經修正後）減少1.1萬人，至23.9萬人，略低於市場預期的24萬人。截至5日當周，連續申領失業金人數則從前值的168萬人增至172萬人，高於市場預期170萬人。

第一金投顧認為，加權指數在半年線連多日收下影線，顯示半年線成為這波下跌的重要防守線，未來在沒有跌破前皆可以偏多操作，不過，在上檔季線壓力依舊較大，反彈逢高可以適度減碼，而在美國公債殖利率持續攀升下，較不 利於科技類股表現，預期在下周輝達法說之後，將成為電子股多空分水嶺，投資人務必持續留意。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨下跌7點，盤中報價4,002點、航運期貨上漲2.55點，來到141.85點；而國外指數部分，東證期貨下跌26點，成交價2,231點，美國道瓊期貨下跌286點，報價34,556點；美國那斯達克100期貨下跌144點，盤中價格14,790點。