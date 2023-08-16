靜待Fed會議紀要 台指期夜盤小漲

市場靜待美國聯準會（Fed）7月會議紀要即將出爐，市場屏息以待，資金停看聽，美股四大指數16日集體開低，但道瓊及標普500指數率先翻紅，惟科技股走勢較為疲弱，台指期夜盤則是小漲32點，暫報16,405元，收復16,400點大關，持續收斂與現貨之逆價差。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨大漲146點，標普500指數期貨也小漲12點，那斯達克100指數期貨則是小幅回檔7點；英國富時100期貨也下跌13點，暫報7,360點。

Fed 7月會議紀要將於台灣時間17日凌晨出爐，先前美國積極的經濟數據，讓市場對Fed維持緊縮態勢的擔憂大舉攀升，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期9月Fed續升1碼的機率仍有11.5％。

美國7月份零售銷售勝預期，稍早公布的美國新屋開工及營建許可數據也強於預期，但房貸利率回升至近20年來高點，恐會抑制新建築需求。

元富期貨指出，台指16日盤中一度創下波段新低點，所幸回測半年線有撐，留下超過百點的下影線，目前成交量維持在3,000億元左右，市場呈現出觀望的情緒，沒有見到顯著的賣壓，後續待籌碼沈澱，才有機會再攻，因此短線上建議先保守觀望為宜。