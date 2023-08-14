靜待零售數據 台指期夜盤隨費半小彈

市場擔憂大陸將爆發房地產違約風波，加上美國7月零售銷售數據、美國聯準會（Fed）會議紀要內容公布在即，市場觀望氛圍濃厚，美股四大指數14日同步開低，惟費半指數率先翻紅、台指期夜盤隨後跟上，反彈33點，暫報16,410 點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨下跌20點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則分別上漲4點及46點；歐股同樣受到大陸碧桂園接連暴雷利空衝擊而走弱，英國富時100期貨小跌13點，暫報7,494點。

美國7月零售數據將於台灣時間15日晚間揭曉，美股財報季焦點也正式轉向以沃爾瑪（Walmart）為首的零售股財報，包括家得寶（Home Depot）、目標百貨（Target Corporation）都將於本周公布季度業績。

此外，市場另一大關注重點則是Fed會議紀要，試圖藉此推敲Fed後續升息政策的可能走向，市場資金「停看聽」，高度聚焦上述兩大關鍵事件，並持續聚焦大陸樓市動態。

元富期貨指出，國際股市利空不斷，台指徹底失守季線，且回測5月26日輝達跳空缺口，持續下探半年線尋求支撐；與此同時，VIX恐慌指數14日也由16.39上升至17.6，大幅攀升了1.21，顯示市場避險情緒大舉增溫，短線上建議投資人保守觀望為宜。