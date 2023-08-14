8/14期貨市場掃描

美股

受到美國生產者物價指數（PPI）高於預期推升公債殖利率、中美關係趨於緊張衝擊半導體類股影響，標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數11日全面走低。

道瓊工業平均指數8月11日終場上漲0.3％（105.25點）、收35,281.40點；週K線上漲0.62％。那斯達克指數下跌0.68％（93.14點）、收13,644.85點，連續第3個交易日收在50日移動平均線下方，創6月29日以來收盤新低；週K線下跌1.9％。標準普爾500指數下跌0.11％（4.78點）、收4,464.05點，創7月11日以來收盤新低；週K線下跌0.31％。費城半導體指數下跌2.29％（82.47點）、收3,514.55點，創6月23日以來收盤新低，連續第3個交易日跌破50日移動平均線；週K線下跌4.9％。

美國勞工統計局11日公布，7月PPI月增0.3％，創1月以來最大月增幅，也高於6月的持平表現；年增率為0.8％，遠多於6月的0.2％。排除食物、能源的核心PPI月增率達0.3％，創2022年11月以來最大月增幅，扭轉6月月減0.1％的態勢；年增率達2.4％，打平2021年1月以來的最低增幅。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測PPI、核心PPI月增率都是0.2％。

排除食物、能源及貿易服務價格的核心PPI則月增0.2％；年增率為2.4％，符合6月增幅。也就是說，服務業是PPI增幅最大的部分之一。8月服務業PPI月增0.5％，遠多於6月的0.1％，創一年以來新高，主要是受到投資組合管理費用大增7.6％帶動。

上述數據出爐後，期貨市場預測的9月聯準會（Fed）按兵不動機率從原本的90％下滑至88.5％。路透社報價顯示，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率聞訊跳升至4.88％。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

殖利率攀高可能拖累經濟成長、並傷害大型科技業者達成成長目標的能力。殖利率上揚也增加債券吸引力，抑制風險較高的股票。特斯拉（TeslaInc.）、Facebook母公司MetaPlatformsInc.、微軟（Microsoft）應聲下跌1.10％、1.34％、0.59％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月11日收盤上漲0.37美元或0.5％至每桶83.19美元，國際能源署（IEA）報告表示全球石油需求上升至歷史新高水平，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.41美元或0.5％至每桶86.81美元。上週，NYMEX原油上漲0.5％，布蘭特原油上漲0.7％，為連續第7週上漲，因產油國減產削減供應的影響。

美國商品期貨交易委員會8月11日報告顯示，截至8月8日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前週增加5.8％至255,928口，為連續第6週增加，並創下去年11月以來的新高。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，2023年，全球石油需求預估將年增244萬桶/日或2.45％，至1.02億桶/日；2024年，全球石油需求預估將年增225萬桶/日或2.2％，至1.0425億桶/日。

今明兩年，全球經濟成長率則預估分別為2.7％與2.6％。7月份，OPEC一籃子平均油價上漲7.8％至每桶81.06美元。2023年，OPEC以外的石油產量預估將年增150萬桶/日，產量增加主要來自於美國、巴西、挪威、哈薩克、圭亞那與中國，產量減少主要來自於俄羅斯。

2024年，OPEC以外的石油產量預估將年增140萬桶/日，產量增加主要來自於美國、加拿大、圭亞那巴西、挪威、哈薩克等國，產量減少主要來自於墨西哥與亞塞拜然。

7月份，OPEC原油產量減少83.6萬桶/日，至2,731萬桶/日，主要受到沙烏地阿拉伯宣布將自願削減百萬桶日產量的影響。7月份，沙國原油日產量減少96.8萬桶至902.1萬桶，利比亞原油日產量減少5.2萬桶至111萬桶，奈及利亞原油日產量減少4萬桶至125.5萬桶。產油增長的成員國有伊朗（6.8萬桶/日）、安哥拉（5.6萬桶/日）、伊拉克（4.0萬桶/日）與委內瑞拉（3.7萬桶/日）等。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨8月11日全面下跌，因預期美國中西部天氣改善將有利於作物的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.8％至每英斗4.8725美元，9月小麥下跌1.7％至每英斗6.2675美元，11月黃豆下跌0.8％至每英斗13.0750美元。上週，黃豆、小麥、玉米分別下跌1.9％、1.0％、2.0％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月11日上漲2％至每磅87.89美分，上週上漲4.3％；10月粗糖期貨上漲1.6％至每磅24.33美分，上週上漲2.7％。

法國分析機構戰略穀物公司（StrategieGrains）8月10日報告表示，由於收成數據令人失望，該公司再次下調歐盟小麥產量的預估。最新報告預估2023/24年度歐盟軟小麥產量為1.247億噸，低於7月份預測的1.262億噸，也低於2022/23年度預計的1.253億噸。報告也將歐盟玉米產量預估下調了210萬噸，至5870萬噸，仍比去年遭受嚴重乾旱的產量高出650萬噸。

美國農業部8月10日公佈7月28日至8月3日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一週出口淨銷量為567,600公噸，創下本銷售年度以來新高，較前週與過去4週均值分別增加35％與86％，銷售增加主要來自於菲律賓（160,900公噸）與日本（159,100公噸）。

小麥當週出口裝船量為351,800公噸，較前週與過去4週均值分別減少31％與8％，主要出口市場為墨西哥（101,600公噸）、菲律賓（57,900公噸）與台灣（52,700公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減6％至293.5萬噸。美國農業部7月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量150,400公噸，較前週增加40％，較過去4週均值減少47％，銷售增加主要來自於哥倫比亞（57,000公噸）、沙烏地阿拉伯（55,000公噸）與墨西哥（46,800公噸）。2023/24年度玉米一週出口簽約淨銷量為758,400公噸，銷售增加主要來自於墨西哥（420,100公噸）與目的地未知的地區（218,900公噸）。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月11日收盤下跌2.3美元或0.1％至每盎司1,946.6美元，美元指數上漲0.2％，9月白銀期貨下跌0.3％至每盎司22.743美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.02％至每盎司914.6美元，9月鈀金期貨上漲0.3％至每盎司1,309.10美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-1.5％、-4.1％、-1.5％、3.5％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）11日黃金持有量減少3.75公噸至899.63公噸，創2020年1月以來的3年半新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加31.38公噸至14,076.36公噸。

世界黃金協會歐洲與中東市場資深分析師高坡（KrishanGopaul）報告表示，根據國際貨幣基金（IMF）所公布的數據，7月份，土耳其央行增加了17公噸的黃金儲備，為繼6月份增加11公噸之後，連續第二個月增加。今年以來，土耳其央行黃金儲備仍減少了85公噸，至457公噸。

今年2月初土耳其發生強烈地震，土耳其政府宣布暫停部分黃金進口以減緩經濟衝擊，土耳其央行則藉出售黃金儲備來滿足國內需求。今年3-5月，土耳其央行的黃金儲備減少近160公噸。2022年，土耳其央行黃金儲備增加148公噸至542公噸。

世界黃金協會8月1日報告表示，2023年第二季，全球黃金需求年減2％至921公噸，因央行黃金買盤較去年同期減少35公噸至103公噸的影響，主要受到土耳其央行出售黃金儲備的影響。

土耳其伊斯坦堡黃金交易所公布的數據顯示，2023年6月，土耳其黃金進口量較前月的13.4公噸增加至19.3公噸，相比1月份進口量為創下歷史新高的68.33公噸；累計今年上半年，土耳其黃金進口量年增233％至183公噸。瑞士海關的數據則顯示，2023年6月，瑞士對土耳其的黃金出口量較前月的9.4公噸增加至13.1公噸。