美7月CPI低預期 台指期夜盤歡呼漲百點

美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.2％，略低於市場預期，進一步增強投資人對美國聯準會（Fed）停止升息的期待，也稍稍緩解AI短線熱度下滑、科技股財報表現不佳的利空，受此消息激勵，美股四大指數10日發動反攻全數開高，台指期夜盤也「一吐悶氣」大漲123點，暫報16,779點。

美國勞工部10日公布7月CPI較去年同期增加3.2％，雖受國際油價在7月大漲影響，年增幅度略高於前月的3％，但仍低於市場預期的3.3％，顯示美國CPI下行趨勢不變。

而核心CPI年增4.7％，更是寫下2021年10月以來最小年增幅度，也符合預期，低於前值的4.8％，限制了市場對Fed持續升息的押注，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人對Fed 9月利率水準維持不變的預期大舉攀升至9成以上、達90.5％。

伺服器供應大廠美超微本季財測遜於預期，台股AI族群全軍覆沒，加權指數10日大跌236.24點、失守季線支撐，台指期日盤也崩跌193點，不過，受惠美國CPI數據顯示通膨仍持續降溫，激勵美股走強，台指期夜盤也展開強勁反彈、上漲逾90點，力拚朝季線靠攏。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也集體走強，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲266點、32.25點及179點；英國富時100期貨也上揚40點，暫報7,624點。

永豐期貨指出，台股10日收帶下影線的中長黑K，失守季線並回測7月7日的前波低點16,593點，短線技術面偏弱勢，加上資金面新台幣續貶情況並未改善，預期盤勢整理的時間恐將拉長。