7月CPI明登場市場停看聽 台指期夜盤小跌

美國聯準會（Fed）諸位官員近日來對升息步調看法不一，市場持續靜待台灣時間10日晚間將公布的美國7月消費者物價指數（CPI），期待更多經濟數據將為未來利率政策提供更明確之方向，美股四大指數9日早盤全數走低，台指期夜盤也承壓，小跌19點，暫報16,834點。

美股9日早盤開高走低，科技股則跌勢較為沉重，那斯達克指數下跌逾60點，持續壓在5日線之下，台指期夜盤走勢也慘遭拖累，但雖盤中一度回檔約40點，最低下探16,812點後止穩反彈、跌點收斂，回測季線仍有守。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數走疲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌15點、11.25點與99點；歐洲主要股市則普遍走強，英國富時100期貨小漲28點，暫報7,571點。

美國7月CPI數據將重磅來襲，雖先前數據顯示美國通膨已逐漸降溫，市場預期7月通膨率有望與前月相當、維持在逾兩年低點。不過，國際原油價格因沙烏地阿拉伯、俄羅斯進一步減產而飆高，一度反彈至九個月來高點，高油價仍讓部分投資人擔憂美國通膨率恐止降回升。

根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估9月Fed維持目前利率水準不變的機率達86.5％，但仍有13.5％認為可能續升1碼，顯示投資人對Fed利率政策仍抱持觀望態度，靜候經濟數據公布。

元富期貨指出，台指期多空雙方持續交戰，9日再度回測季線支撐，多頭力守季線，但有鑑於短期均線皆已呈現下彎，技術指標偏弱，短線上檔仍有一定程度的壓力，顯示短空警報尚未解除，投資人仍須留意。