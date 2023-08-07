科技股遇壓那指翻黑 台指期夜盤小跌

台股人工智慧（AI）概念股7日再度轉強，市場指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國時間8日發表演說，外界高度關注；而美股「8月魔咒」來臨，包括股神巴菲特等多名投資大老紛紛出面唱衰美股，美股四大指數7日集體開高後，科技股賣壓湧現，那斯達克指數翻黑，台指期夜盤小跌12點，暫報16,988點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別上漲161點、9點，那斯達克100指數期貨則下挫49點；英國富時100期貨小漲12點，暫報7,530點。

在AI浪潮帶動下，台美兩地股市今年來均走出優於預期的行情，不過，股神巴菲特最青睞的「巴菲特指標」已飆上171％，目前也仍高達約168％，數值快速飆升表明美股估值已然過高，市場對股市過熱後崩盤的擔憂升高。

另一方面，美股市場目前針對AI泡沫破裂的說法也持續浮現，法人認為，輝達預計在24日公布的財報，以及公司對未來新季度的展望，將攸關台美AI概念股後續走勢，而黃仁勳於美國時間8日將在SIGGRAPH現場發表NVIDIA主題演講，最新技術突破也將備受關注，輝達7日早盤上漲。

元富期貨指出，台指7日突破5日均線，持續力守於季線之上，目前已回補超過一半2日的長黑K；此外，近期雖受美國降評、AI族群漲多拉回影響，指數回檔，但利空因素均已逐漸緩解，預期整體走勢將在季線之上震盪整理。