多頭信心回穩 台指期早盤走揚

台指期7日早盤上演反彈走勢，指數開高上漲36點，盤中高點來到16,918點，指數目前暫報16,892點，上漲69點，成交口數約2.4萬口。

第一金投顧分析，惠譽本次調降美國信用評等發生在債務上限獲得解決的兩個月後，美國財政部現金水位已大幅回升，償債能力沒有立即風險，不同於2011年標普在債務上限達成協議當周調降美國信用評等，加上惠譽在信評業市占率僅 10％～15％，預料影響程度將小於2011年。

而聯準會7月FOMC會議升息1碼，符合市場預期，並強調讓數據決定後續的升息是否恰當，預估若就業及通膨降溫趨勢延續，聯準會將於9月FOMC會議跳過升息。

此外，市場持續消化美債降評利空，上週五公布美國7月非農就業增18.7萬人，不如預期，預計本周盤勢仍會震盪整理，待多頭指標AI概念股修正完畢後，再進場布局績優股。目前指數介於月線及季線之間，融資餘額仍屬偏高水位，降至 2,000億元以下為較健康水準。

另在其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌11點，成交價8,421點；臺灣生技期貨下跌22點，盤中價格4,178點；半導體30期貨上漲4點，指數報價4,176點；國外指數部分，東證期貨下跌4.5點，來到2,271.50點；美國道瓊期貨下跌163點，指數暫報35,233點；美標普500期貨下跌28.5點，報價4,511點；美國那斯達克100期貨下跌101點，成交價15,430點。