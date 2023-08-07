美股

蘋果（AppleInc.）財報令人失望、股價慘淡，再加上數據顯示薪資增幅高於預期引發獲利了結賣壓，衝擊標準普爾500指數、那斯達克指數連續4個交易日收低，單周跌幅也創3月以來新高。

道瓊工業平均指數8月4日終場下跌0.43%（150.27點）、收35,065.62點，創7月19日以來收盤新低；周K線下跌1.11%。那斯達克指數下跌0.36%（50.48點）、收13,909.24點，創7月11日以來收盤新低；周K線下跌2.85%。標準普爾500指數下跌0.53%（23.86點）、收4,478.03點，創7月12日以來收盤新低；周K線下跌2.27%。費城半導體指數下跌0.24%（8.87點）、收3,699.20點，創7月24日以來收盤新低；周K線下跌3.96%。

投資人似乎在最新一輪企業財報及美國就業數據公布後決定獲利了結，四大指數全都在午後回吐稍早漲幅。CNBC報導，InteractiveBrokers策略長SteveSosnick指出，本周人們似乎比過去更加具有風險意識；空方多數已舉白旗投降，這經常是漲勢接近尾聲的訊號。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）4日終場大漲7.41%、收17.1點，創5月31日以來收盤新高；過去一周大漲28.28%。這暗示投資人增加了對於市場波動的避險部位。

超級財報周來到高峰。蘋果因為該公司預測本季營收恐續跌而跳空下挫4.8%、收181.99美元，創6月9日以來收盤新低。根據CNBC統計，這是蘋果自去（2022）年9月29日以來最大單日跌幅。雖然蘋果並未提供正式財測，但該公司財務長透露7-9月當季營收恐下滑。蘋果公布的上季iPhone銷售額也不如市場預期的399.1億美元。

亞馬遜（Amazon.com）因上季每股盈餘擊敗華爾街預期的幅度、為2020年Q4以來之最而大漲8.27%、收139.57美元。亞馬遜並暗示，營收成長率有望重回雙位數。展望本季（Q3），亞馬遜預測營收將介於1,380~1,430億美元之間，優於Refinitiv調查的分析師預估值1,382.5億美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月4日收盤上漲1.27美元或1.6%至每桶82.82美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.1美元或1.3%至每桶86.24美元。上周，NYMEX原油上漲2.8%，布蘭特原油上漲2.2%，為連續第6周上漲，寫下逾一年來的最長連續上漲周數，主要因為油國減產供應削減的影響。

美國商品期貨交易委員會8月4日報告顯示，截至8月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加7.4%至241,859口，為連續第5周增加，並創下4月中旬以來的新高。

能源網站Rigzone報導，渣打銀行（StandardChartered）報告表示，產油國減產的影響將開始在市場上顯現，預期國際油市最大的供應短缺將出現在8月和9月，供給短缺的情況並將一直持續至明年第一季。報告預估第三季布蘭特原油均價為每桶88美元，第四季均價預估為每桶93美元；2023與2024全年的均價預估分別為每桶91美元與98美元。

沙國8月3日宣布自願減產百萬桶日產量的措施將繼續延長至9月份，俄羅斯也宣布9月份將減少原油出口30萬桶/日。今年5月，沙國自願減產每天50萬桶原油，7月再次自願額外減產每天100萬桶原油。兩次減產之後，今年7月起沙國原油日均產量預估將降至900萬桶。沙國能源部7月3日宣佈將把原先7月份自願減產100萬桶/日的行動延長一個月至8月份，並有可能繼續延長。

美國能源部8月3日公佈的每周天然氣庫存數據顯示，截至7月28日當周，美國天然氣庫存較前周增加140億立方英尺至3.001兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加370億立方英尺，去年同期也增加370億立方英尺，分析師的預估為增加160億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加22%，較過去五年同期平均值增加12%。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨8月4日全面上漲，12月玉米期貨收盤上漲0.8%至每英斗4.9725美元，9月小麥上漲1%至每英斗6.33美元，11月黃豆上漲0.6%至每英斗13.3325美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別下跌3.6%、10%、6.2%，因預報顯示美國產區天氣改善的影響。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月4日下跌0.5%至每磅84.29美分，上周上漲0.04%；10月粗糖期貨下跌1.4%至每磅23.69美分，上周下跌1%。

美國商品期貨交易委員會8月4日報告顯示，截至8月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前周的-20,555口降至-26,077口。玉米期貨投機淨多單較前周增加13.6%至80,074口，創下5周新高。黃豆投機淨多單較前周減少15.7%至113,760口。

美國農業部8月3日公佈7月21日至7月27日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為421,300公噸，較前周與過去4周均值分別增加81%與40%，銷售增加主要來自於中國大陸（138,500公噸）、墨西哥（125,100公噸）、菲律賓（120,900公噸）與台灣（108,300公噸）。小麥當周出口裝船量為507,400公噸，較前周與過去4周均值分別增加28%與54%，主要出口市場為中國大陸（141,700公噸）與墨西哥（105,200公噸）。美國農業部7月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4%至1,973萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量107,500公噸，較前周與過去4周均值均減少66%，銷售增加主要來自於日本（140,000公噸）。2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為348,900公噸，銷售增加主要來自於宏都拉斯（79,600公噸）、墨西哥（67,400公噸）、加拿大（65,800公噸）與日本（56,000公噸）。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月4日收盤上漲7.3美元或0.4%至每盎司1,976.1美元，美元指數下跌0.5%，9月白銀期貨上漲0.1%至每盎司23.716美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.7%至每盎司928.5美元，9月鈀金期貨上漲0.6%至每盎司1,264.60美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-1.2%、-3.2%、-1.6%、2%。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares,GLD）4日黃金持有量持平為906公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust,SLV），白銀持有量減少71.33公噸至13,965.09公噸。

美國商品期貨交易委員會8月4日報告顯示，截至8月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前周減少5%至164,924口，為連續第二周減少。白銀期貨投機淨多單較前周減少16.5%至30,831口，也連續第二周減少。

世界鉑金投資協會（WPIC）報告表示，鉑金在脫碳和電氣化技術中具有關鍵作用，在全球能源轉型期間，鉑金的工業需求預期將保持強勁增長；即使供應有限而導致價格上漲，這種增長也應該會持續下去。

報告表示，工業鉑金需求是由其在化學、石油、電氣、玻璃和醫療領域的多種應用推動的，工業鉑金需求在2013年至2022年期間複合年均增長率達到4.0%，領先於同期全球GDP年均增長2.7%。其中，鉑金化學品需求的複合年均增長率為3.4%。報告預估，2022年至2027年，鉑金化學品需求可望年均增長1%。

報告表示，在可預見的未來，汽車市場仍將是鉑金最大的需求領域，佔總需求的31%至46%，工業領域佔鉑金總需求的26%至36%，而珠寶領域佔鉑金需求的23%至30%。報告表示，自2013年以來，鉑金的工業需求增長速度是全球GDP增長速度的兩倍。報告表示，儘管交通運輸不斷電氣化，但預期汽車觸媒轉化器對鉑金的需求未來十年仍將增長，因為每輛車需要更多的鉑金才能達到更低的排放要求。鉑金已經主導了柴油車觸媒轉化器市場，並且在汽油車觸媒轉化器中的使用正在增長，因為它可以替代更昂貴的鈀金。

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