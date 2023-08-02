美信評調降利空盤旋 台指期夜盤續挫

美國7月小非農ADP就業人數意外爆表，增加32.4萬人，遠高於預期，暗示美國勞動力市場依舊火熱，加上美國信評遭惠譽調降利空持續壟罩，美股四大指數2日集體開低，台指期夜盤也續跌74點，暫報16,746點。

全球三大國際信評機構之一的惠譽1日突襲式下調美國長期信用評級，並預計未來三年美國財政狀況恐持續惡化；此外，美國職場數據大超預期，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數7月達32.4萬人，大幅高於原先市場預期的18.9萬人，都對市場造成壓力。

美股四大指數2日集體低開，科技股跌勢沉重，那斯達克指數早盤重挫近200點，面臨14,000點保衛戰，費半指數也大跌近百點，台指期夜盤受此拖累，延續早盤頹勢，盤中下挫逾70點，一度跌至16,700點附近。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨同樣全盤皆墨，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下挫74點、16.5點與121點；英國富時100期貨則也下跌37點，暫報7,578點。

另一方面，美股企業第二季財報持續揭露，繼超微（AMD）報出佳績後，高通（QCOM）財報也公布，後續本周還有蘋果、亞馬遜等重量級公司將接棒登場，市場持續熱切關注。

期貨商指出，台股以長黑K再度跌破月線、萬七支撐，加上新台幣續貶情況並未改善，技術面短均、月線轉為彎頭向下，短線有再轉弱之疑慮，不排除續朝季線靠攏尋求支撐。