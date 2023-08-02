美股

受到人們靜待本周即將公布的科技巨擘財報及關鍵就業報告影響，標準普爾500指數從16個月高點、連續5個月的漲勢中拉回。

道瓊工業平均指數8月1日終場上漲0.2％（71.15點）、收35,630.68點，創2022年2月9日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.43％（62.11點）、收14,283.91點。標準普爾500指數下跌0.27％（12.23點）、收4,576.73點。費城半導體指數下跌0.09％（3.42點）、收3,858.21點。

標準普爾500指數7月31日收盤（4,588.96點）甫創2022年3月30日以來收盤新高；7月月K線上漲3.11％，已連續第5個月走揚。標普距離2022年1月3日的歷史收盤高僅剩不到5％。

本周相當繁忙，包括亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（AppleInc.）等科技巨擘都將公布財報。根據Refinitiv統計，分析師如今預測標普500成分股第二季盈餘將年減5.9％，優於一周前預測的7.9％年減幅。

另外，美國勞工部11日公布的「職位空缺與勞工流動率調查」（JOLTS）顯示，6月全美企業共計開出958萬份職缺、低於5月的962萬份修正值，創2021年4月以來新低。根據FactSet調查，經濟學家原本預測，6月職缺應有970萬份。另外，辭職人數大減了近300,000人（約0.2個百分點），減幅創2020年4月以來新高，暗示勞工對就業市場的信心略減。愈少人跳槽，薪資成長將有望趨緩，最終抑制整體通膨。

JOLTS報告並顯示，Fed密切觀察的職缺相對失業人口比例在6月來到1.61、高於5月的1.58，代表每位求職者有1.61份職缺可供選擇。疫情來襲前，該比例平均約1.2。市場普遍相信，職缺對失業人口比若介於1.0~1.2，代表就業市場不會火熱到引發過多通膨。

IndeedHiringLab首席經濟學家NickBunker指出，JOLTS報告顯示就業市場雖不再沸騰，卻仍在小火慢燉，趨緩速度對聯準會（Fed）許多官員來說或許過於緩慢，因為職缺僅逐步減少。只要裁員人數持續偏低，就業市場就會頑強且吃緊。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月1日收盤下跌0.43美元或0.5％至每桶81.37美元，因美元上漲以及短線獲利賣壓的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.52美元或0.6％至每桶84.91美元。

BOKFinancial資深交易副總裁基斯勒（DennisKissler）表示，油價周二回跌主要因為美元上漲以及近期油市有些超買引發獲利了結的影響。美國石油協會周二盤後公布的數據顯示，上周美國原油庫存大減1,540萬桶，相比分析師的預期為減少137萬桶。美國能源部的庫存數據將於周三公布。

路透社調查結果顯示，7月份，石油輸出國組織（OPEC）原油日產量較前月減少84萬桶至2,734萬桶，創下2021年9月以來的新低，主要因為沙烏地阿拉伯宣布自願減產100萬桶/日的影響。調查顯示，沙國7月份原油產量減少86萬桶/日，出口量則是減少60萬桶/日。

今年5月，沙國自願減產每天50萬桶原油，7月再次自願額外減產每天100萬桶原油。兩次減產之後，今年7月起沙國原油日均產量預估將降至900萬桶。沙國能源部7月3日宣佈將把原先7月份自願減產100萬桶/日的行動延長一個月至8月份，並有可能繼續延長。

能源分析機構EnergyAspectsLtd.分析師海恩斯（ChristopherHaines）表示，在沙國自願減產的影響下，預期7、8兩個月油市庫存將會大幅下滑，可能在8月底以前，今年上半年所累計的庫存增長就能完全去化。根據國際能源署（IEA）的數據，今年5月的油市庫存創下2021年9月以來的新高。

美國能源部7月份月報表示，今明兩年全球石油需求將再創新高，分別達到日均1.012億桶與1.028億桶，超過疫情前2019年所創下的歷史新高1.008億桶/日；今明兩年全球石油產量也預估將創下新高，分別達到日均1.011億桶與1.026億桶，超過2018年紀錄高點1.005億桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨8月1日上漲，因美國國內以及出口需求較佳；小麥與玉米則是下跌，因美國作物天氣改善的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.1％至每英斗5.0725美元，9月小麥下跌2％至每英斗6.5225美元，11月黃豆上漲0.7％至每英斗13.4125美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨8月1日上漲1.8％至每磅86.22美分，10月粗糖期貨上漲1.2％至每磅24.39美分。

美國農業部7月31日發布的作物報告顯示，截至7月30日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米作物優良的比率較前周減少2個百分點至55％，低於去年同期的61％。佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆作物優良的比率較前周減少2個百分點至52％，低於去年同期的60％。分析師原先預期黃豆玉米作物良率均減少1個百分點，因天氣高溫乾旱的影響。

佔去年美國棉花種植面積99％的15個州，棉花作物優良的比率較前周較前周減少5個百分點至41％，高於去年同期的38％。佔去年美國冬麥種植面積90％的18個州，冬麥收成進度較前周的68％增加至80％，低於去年同期的81％，以及同期5年平均值的83％。佔去年美國春麥種植面積100％的6個州，春麥作物優良的比率較前周減少7個百分點至42％，低於去年同期的70％，分析師原先預期春麥作物良率只減少1個百分點。

美國農業部7月31日公佈的每周出口檢定報告顯示，截至7月27日當周，美國小麥一周出口檢定量為581,278公噸，佔穀物出口總量的39％；較前周增加61％，較上年同期增加106％，主要出口市場為中國（138,528公噸）、墨西哥（94,885公噸）與日本（68,788公噸）。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減5％至2,736,419公噸。美國農業部7月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減4.5％至1,973萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月1日收盤下跌30.4美元或1.5％至每盎司1,978.8美元，因美元以及美債殖利率走高的影響；美元指數上漲0.3％，9月白銀期貨下跌2.6％至每盎司24.326美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.9％至每盎司940.4美元，9月鈀金期貨下跌3％至每盎司1,237.10美元。

金拓新聞報導，在美國通膨降溫令聯準會升息壓力減輕的影響下，金銀價格都取得較佳表現，銀價的漲幅更超過金價。7月份，金銀價格分別上漲4.1％與8.5％，均創下4個月來的最大月度漲幅。

投資網站ForexEmpire.com技術分析師海爾奇克（JamesHyerczyk）表示，聯準會升息周期接近尾聲的預期對銀價構成支撐，但也必須留意銀價在每年此時是處於表現較不穩定的季節。

德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，銀價走勢仍與金價脫離不了關係，但白銀的工業需求有望在全球的綠色能源轉型趨勢中受益。2022年，美國與歐洲太陽能發電產能裝機量分別增長了18.5％與19.8％。

報告指出，自2014年以來，太陽能發電部門的白銀需求複合年均增長率達到14％，預期2023年來自太陽能發電板的白銀需求將達到創新高的1.61億盎司，佔白銀總需求的14％比重。

投資網站DailyFX.com市場策略師賈拉迪（ManishJaradi）報告表示，銀價近期的表現良好，如果能夠站上每盎司26.15美元價位，將更能夠確定多頭的趨勢。紐約黃金期貨與白銀期貨7月31日收盤分別為每盎司2,009.2美元與24.972美元。

美國商品期貨交易委員會7月28日報告顯示，截至7月25日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前周減少10.2％至173,639口，為4周以來首度減少。白銀期貨投機淨多單較前周減少16％至36,925口。

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