多方買盤搶進 台指期早盤登17,400點

台指期28日早盤受多方買盤向上積極追價，指數開高大漲138點，盤中高點來到17,425點，目前暫報17,392點，上漲130點，成交口數約1.5萬口。

群益投顧分析，英特爾財報轉虧為盈，暴漲6.60％，和三星、SK海力士、美光 均發出下半年晶片需求復甦的訊號，費半飆升超過2.2％。預期指數區間將落在17,100～17,400點。

凱基投顧認為，上周五大盤高點17,328點已逼近前高17,401點，須儘快突破前高17401點，以避免形成短期頭部的可能。大盤若突破前高，最好成交量能夠持續遞增以及外資呈現大幅買超。在大盤跌破短期均線之前，短線操作持續聚焦技術面呈現強勢維持在短期均線之上相關個股。

另在其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲24點，成交價8,794點；半導體30期貨上漲19點，指數來到4,301點；航運期貨上漲0.05點，盤中價格147.40點；國外指數部分，東證期貨上漲33.50點，來到2,328點；美國道瓊期貨上漲95點，指數暫報35,580點；美標普500期貨上漲36.5點，報價4,609.5點；美國那斯達克100期貨上漲190點，成交價15,842點。