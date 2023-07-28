7/28期貨市場掃描

美股

市場謠傳日本銀行（BankofJapan、簡稱日銀）可能允許長期利率上揚、帶動美國公債殖利率跳漲，衝擊道瓊工業平均指數結束1987年以來最為綿長的漲勢。

道瓊工業平均指數7月27日終場下跌0.67％（237.4點）、收35,282.72點。那斯達克指數下跌0.55％（77.17點）、收14,050.11點。標準普爾500指數下跌0.64％（29.34點）、收4,537.41點。費城半導體指數上漲1.86％（68.89點）、收3,768.27點。

日經亞洲評論27日引述未具名消息人士報導，日銀將在本週五（28日）的貨幣政策會議討論是否調整殖利率曲線控制（YieldCurveControl，YCC）政策，允許日本10年期公債（JGB）殖利率略為升破0~0.5％波動區間。不過，日銀打算維持殖利率區間的天花板不變，若殖利率突然上衝會立刻出手打壓。日銀去（2022）年12月將區間上緣從原本的0.25％調高至0.5％，10年JGB殖利率如今已攀升至0.44％左右。

上述消息傳來帶動美國公債殖利率跳高、壓抑美股走勢。MarketWatch27日報導，ApolloGlobalManagement首席經濟學家TorstenSlok受訪時表示，人們的終極擔憂是，日銀此舉恐促使日本投資人拋出手上握有的大量美國固定收益資產，轉頭買進自家JGB。這是美國10年期公債殖利率應聲大漲超過16個基點、終場站上4％的原因。

路透社報導，SimplifyAssetManagement投資策略長MichaelGreen表示，日銀的傳聞是影響美股27日波動的最大原因。日本利率上揚、帶動美國10年期公債殖利率突破4％，降低股票對投資人的吸引力。

LPLFinancial全球策略長QuincyKrosby則說，上述消息帶動日圓跳漲，由於美股早已遭到超買，只要稍微受到撼動就可能引發拋售潮或啟動修正走勢。

道瓊27日終場結束連續13個交易日的漲勢。CNBC統計顯示，道瓊先前連續第13個交易日走揚，連漲天數創1987年1月以來新高。原本若27日又漲，將會是1897年6月以來最綿長漲勢。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月27日收盤上漲1.31美元或1.7％至每桶80.09美元，持續創下逾3個月來的新高，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.23美元或1.5％至每桶83.79美元。瑞銀集團（UBS）報告表示，產油國削減供應可望支撐油價，預期未來幾個月布蘭特原油價格將達到每桶85-90美元區間。

美國商務部7月27日公布，美國第二季實質國內生產總值（GDP）年化季率上升2.4％，較第一季的2％高出了0.4個百分點，市場原先預計會放緩至1.8％。美國以實質GDP年化季率衡量經濟增長，認為其更能反映出經濟的趨勢。分項數據中，第二季實質個人消費支出上升1.6％，高於市場預期的1.2％；第二季核心PCE物價指數上升3.8％，低於市場預期的4％。

美國能源部7月26日公布，截至7月21日，美國商業原油庫存較前周減少60萬桶至4.568億桶，較過去5年的同期平均值增加1.8％，分析師的預估為減少235萬桶；汽油庫存減少80萬桶至2.176億桶，蒸餾油庫存減少20萬桶至1.179億桶，分析師的預估分別為減少200萬桶與230萬桶。AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，庫存報告對油價中性偏空。

7月21日當周，美國煉油廠日均原油加工量1,650萬桶，較前周減少10.7萬桶；煉油廠產能利用率較前周的94.3％減少至93.4％。汽油日均產量較前周略減至950萬桶，蒸餾油日均產量較前周的500萬桶減少至480萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周減少80.7萬桶至640萬桶，過去4周的原油日均進口量為660萬桶，較去年同期增加1％。汽油日均進口量較前周的71.7萬桶增加至75.4萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的6.3萬桶增加至16萬桶。汽油日均需求較前周的885.5萬桶增加至893.9萬桶，相比去年同期為924.5萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨7月27日全面下跌，因預報顯示美國中西部產區天氣將轉為有利的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.1％至每英斗5.4225美元，9月小麥下跌1％至每英斗7.1275美元，11月黃豆下跌1.6％至每英斗13.98美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月27日下跌4％至每磅84.38美分，10月粗糖期貨上漲0.2％至每磅24.43美分。

俄羅斯總統普丁7月27日表示，俄羅斯預計糧食收成將創歷史新高，並準備在商業和援助的基礎上，取代烏克蘭對非洲的糧食出口。普丁宣佈，在未來三四個月內，俄羅斯將無償向布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國和厄利垂亞各提供2.5萬至5萬噸的糧食。

獨立價格評估機構阿格斯公司（ArgusMedia）旗下農業分析單位Agritel報告表示，2023年，法國小麥產量預估將年增3.3％至3,482萬噸，但較過去5年的平均值仍減少1.3％，因大多數地區的乾旱天氣影響到產量增長的潛力。法國是歐盟最大的小麥生產國。

Agritel總監莫加特（GautierLeMolgat）表示，5月中至6月中完全沒有降雨的天氣，令法國北部三分之二農地的小麥生產前能大幅下降，預估小麥產量將因此減少200-300萬噸。法國農業部本月稍早則是預估今年的小麥產量為3,500萬噸。

歐盟執委會6月份月報下調了小麥玉米等作物的產量預估。2023/24年度，歐盟小麥產量預估較前月下調260萬噸至1.289億噸，小麥的期末庫存預估也因此下調340萬噸至2,050萬噸，歐盟小麥出口量預估則是維持在3,200萬噸不變，較上年度將增長100萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月27日收盤下跌24.4美元或1.2％至每盎司1,945.7美元，美元指數上漲0.7％，9月白銀期貨下跌2.4％至每盎司24.367美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌2.8％至每盎司945美元，9月鈀金期貨下跌1.5％至每盎司1,236.60美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）27日黃金持有量減少1.74公噸至917.26公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為14,073.72公噸。

芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》7月27日的數據顯示，聯準會9月再度升息一碼的機率為22％，不升息的機率為78％。摩根大通銀行（JPMorganChase）全球商品研究執行總監希勒（GregShearer）報告表示，市場對於聯準會升息週期將要結束的預期，以及可能的經濟衰退的擔憂，將會持續對金銀價格構成支撐，並預期聯準會可能在2024年第二季開始降息。

聯準會7月26日宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25％至5.5％之間，達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中，聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表示，儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩，但仍遠高於2％的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞（SonuVarghese）表示，鮑爾保留了選擇餘地，但聯準會不太可能再次升息。他表示，聯準會希望看到通膨下降，尤其是核心通膨，而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

聯準會聲明表示，委員會仍高度關注通膨風險，尋求實現充分就業和2％的較長期通膨目標。在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注後續公佈的數據對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。

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