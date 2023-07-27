美科技股全面走強 台指期夜盤衝破17,300點

美國聯準會（Fed）升息1碼，歐洲中央銀行（ECB）也同步跟進，Fed主席鮑爾強調未來將持續觀察相關經濟數據，美國商務部27日公布的第二季GDP初值報2.4％，遠高於市場預期，美股四大指數全數開高，科技股早盤走勢剽悍，帶動台指期夜盤激情演出、盤中大漲107點，暫報17,330點，與現貨轉為正價差。

台股27日反彈走強，終場上漲79.27點，突破17,200點關卡，收上17,241.82點，而受到美股四大指數集體開高利多激勵，加上那斯達克、費半指數早盤同步大漲，科技巨頭蘋果、Meta、微軟、輝達（NVIDIA）、谷歌等全面走強；台指期夜盤多頭猛攻，盤中大漲超過百點，搶先現貨突破17,300點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也同步走強，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲84點、19.75點及194點；英國富時100期貨則相對淡定、小漲13點，暫報7,698點。

Fed無懸念宣布7月升息1碼，惟並未明確交代日後升息路徑，但鮑爾重申抗通膨之戰尚未結束，並表示Fed將持續仰賴未來經濟數據，以決定後續貨幣政策走向。

而聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後第一批經濟數據也公布，美國第二季GDP初值報2.4％，遠高於市場預期的1.8％，同時也高於第一季的2％，市場認為，該數據可能為美元指數帶來支撐，美元指數27日盤中挽回連兩日下跌頹勢、反彈走強、暫報101.46。

此外，美國截至22日當周初領失業金人數為22.1萬人，低於預期的23.5萬人以及前值的22.8萬人，整體數據顯示目前企業對工人的需求依舊強勁。

永豐期貨指出，台股27日收帶有上影線的紅K棒，短線在觀望情緒淡化後，表現可望回歸基本面，考量在人工智慧（AI）等題材面加持，以及國際股市維持偏多格局下，研判短線將有機會延續漲勢。