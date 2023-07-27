7/27期貨市場掃描

美股

受到聯準會（Fed）如期調高利率、並對9月升息抱持開放態度影響，美國四大指數跌多漲少，道瓊工業平均指數寫下1987年以來最為綿長的漲勢。

道瓊工業平均指數7月26日終場上漲0.23％（82.05點）、收35,520.12點，創2022年2月9日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.12％（17.27點）、收14,127.28點。標準普爾500指數下跌0.02％（0.71點）、收4,566.75點。費城半導體指數下跌1.49％（55.89點）、收3,699.37點。

CNBC統計顯示，道瓊已連續第13個交易日走揚，連漲天數創1987年1月以來新高。若明（27）日又續漲，則會是1897年6月以來最綿長漲勢。道瓊指數是在1896年5月創立。

聯邦公開市場委員會（FOMC）26日如期升息一碼至5.00~5.25％，創超過22年以來新高。公債殖利率因Fed主席鮑爾（JeromePowell）暗示可能再次暫停行動而壓回。

鮑爾26日在貨幣政策會後記者會表示，依照經濟數據演變，Fed9月確實可能再度調高聯邦基金利率，但也可能按兵不動，官員們每一次會議都將仔細評估。

Fed下一次貨幣政策會議將在9月20日召開。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間27日上午6時25分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed9月有81％機率按兵不動，僅19％機率會升息一碼至5.25~5.50％。

鮑爾評論點燃Fed有望停下升息腳步、讓經濟躲過衰退命運的市場期待，包括富國銀行（WellsFargo）在內的銀行類股聞訊走強。

不過，鮑爾強調「將依數據行事」（data-dependent），使交易者不敢對Fed接下來的行動妄下定論，讓市場情緒略受壓抑。

高盛透過報告指出，Fed聲明並未暗示未來升息步伐將減緩，但該行仍預測9月可能暫停升息。NorthwesternMutualWealthManagement投資長BrentSchutte表示，鮑爾清楚傳達一個訊息，那就是Fed將依經濟報告做決策；他認為在薪資通膨降溫前，Fed恐怕不會縮手。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月26日收盤下跌0.85美元或1.1％至每桶78.78美元，因上周原油庫存減幅低於預期，暗示需求疲軟；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.69美元或0.8％至每桶82.56美元。

美國能源部7月26日公布，截至7月21日，美國商業原油庫存較前周減少60萬桶至4.568億桶，較過去5年的同期平均值增加1.8％，分析師的預估為減少235萬桶；汽油庫存減少80萬桶至2.176億桶，蒸餾油庫存減少20萬桶至1.179億桶。AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，庫存報告對油價中性偏空，而聯準會升息則可能傷害需求。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25％至5.5％之間，達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中，聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表

示，儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩，但仍遠高於2％的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞（SonuVarghese）表示，鮑爾保留了選擇餘地，但聯準會不太

可能再次升息。他表示，聯準會希望看到通膨下降，尤其是核心通膨，而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

沙烏地阿拉伯國家統計局7月25日公布，5月份，沙國石油出口額年減37.7％至192億美元，石油出口佔該國總出口的比重也較去年同期的80.8％降至74.1％，主要因為油價下跌以及該國自願減產的影響。沙國前三大出口市場分別為中國、印度以及日本

旨在提高石油數據可靠性的國際合作機構聯合組織數據倡議（JODI）最新數據則顯示，沙國5月份原油出口量月減5.3％至693萬桶/日，創下19個月來的新低；原油日產量也較前月減少50萬桶至996萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨7月26日下跌，因預報天氣改善，且北達科他州的田野調查顯示春麥單產優於預期的影響；黃豆則是持平。12月玉米期貨收盤下跌3％至每英斗5.4825美元，9月小麥下跌5.3％至每英斗7.20美元，11月黃豆持平為每英斗14.20美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月26日上漲1％至每磅87.93美分，10月粗糖期貨下跌1.2％至每磅24.39美分。

國際貨幣基金（IMF）7月25日報告表示，全球通膨繼2022年達到8.7％之後，2023與2024年預期將分別下滑至6.8％與5.2％，核心通膨則預估分別為6.0％與4.7％。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-OlivierGourinchas）表示，黑海穀物協議對緩解全球的食品通膨壓力至關重要，黑海穀物協議的中斷可能令穀物價格上漲10％-15％。

德國商業銀行（Commerzbank）報告表示，目前烏克蘭穀物出口主要去往低度開發的國家，俄羅斯以無人機攻擊烏克蘭穀倉，以及退出黑海穀物協議的行為，將引發更多的人道主義批評，因此俄羅斯仍有可能會重新回到黑海穀物協議。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）報告表示，巴西政府考慮將汽油中的乙醇添加比例從27％提高至30％，此舉可以令巴西每月減少約1.076億公升的汽油消費。根據巴西國家石油局的數據，2022年，巴西汽油進口量達到314億公升，創下2017年以來的新高。

巴西甘蔗產業協會（UNICA）7月25日報告表示，7月上半月，巴西中南部甘蔗壓榨量年增4.2％至4,837萬噸，其中糖產量年增8.9％至324萬噸，作為獨立燃料的水合乙醇產量年增1.2％至12.96億公升，添加至汽油當中的無水乙醇產量年增1.6％至9.64億公升。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月26日收盤上漲6.4美元或0.3％至每盎司1,970.1美元，美元指數下跌0.3％，9月白銀期貨上漲0.6％至每盎司24.97美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.5％至每盎司972美元，9月鈀金期貨下跌2％至每盎司1,255.90美元。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25％至5.5％之間，達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中，聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表

示，儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩，但仍遠高於2％的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞（SonuVarghese）表示，鮑爾保留了選擇餘地，但聯準會不太

可能再次升息。他表示，聯準會希望看到通膨下降，尤其是核心通膨，而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

聯準會聲明表示，委員會仍高度關注通膨風險，尋求實現充分就業和2％的較長期通膨目標。在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注後續公佈的數據對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。

澳洲最大金礦商新峰礦業（NewcrestMiningLimited）7月25日公布，截至6月底止的2023財年，該公司黃金產量年增8％至210.5萬盎司，主要受到澳洲卡地亞金礦（Cadia）、加拿大布魯斯傑克金礦（Brucejack），以及厄瓜多的弗魯塔北金礦（FrutadelNorte）產量增長的帶動，並達成公司所定210-240萬盎司的年度生產目標；銅產量13.3萬噸，較原定生產目標略減1％。

今年5月，全球最大金礦商紐蒙特公司（NewmontCorporation）宣布以294億澳元（196.6億美元）收購新峰礦業。新峰礦業表示，此次交易為股東帶來巨大價值，合併後的集團在項目排序和增長選擇性方面具有更大的靈活性。新峰礦業是在1990年代由紐蒙特礦業分拆成立，2019年，新峰礦業拒絕了第二大金礦商巴里克黃金公司（BarrickGoldCorporation）的收購提議。美股

受到聯準會（Fed）如期調高利率、並對9月升息抱持開放

態度影響，美國四大指數跌多漲少，道瓊工業平均指數寫下1987年以來最為綿長的漲勢。

道瓊工業平均指數7月26日終場上漲0.23％（82.05點）、收35,520.12點，創2022年2月9日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.12％（17.27點）、收14,127.28點。標準普爾500指數下跌0.02％（0.71點）、收4,566.75點。費城半導體指數下跌1.49％（55.89點）、收3,699.37點。

CNBC統計顯示，道瓊已連續第13個交易日走揚，連漲天數創1987年1月以來新高。若明日又續漲，則會是1897年6月以來最綿長漲勢。道瓊指數是在1896年5月創立。

聯邦公開市場委員會（FOMC）26日如期升息一碼至5.00~5.25％，創超過22年以來新高。公債殖利率因Fed主席鮑爾（JeromePowell）暗示可能再次暫停行動而壓回。

鮑爾26日在貨幣政策會後記者會表示，依照經濟數據演變，Fed9月確實可能再度調高聯邦基金利率，但也可能按兵不動，官員們每一次會議都將仔細評估。

Fed下一次貨幣政策會議將在9月20日召開。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間27日上午6時25分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed9月有81％機率按兵不動，僅19％機率會升息一碼至5.25~5.50％。

鮑爾評論點燃Fed有望停下升息腳步、讓經濟躲過衰退命運的市場期待，包括富國銀行（WellsFargo）在內的銀行類股聞訊走強。

不過，鮑爾強調「將依數據行事」（data-dependent），使交易者不敢對Fed接下來的行動妄下定論，讓市場情緒略受壓抑。

高盛透過報告指出，Fed聲明並未暗示未來升息步伐將減緩，但該行仍預測9月可能暫停升息。NorthwesternMutualWealthManagement投資長BrentSchutte表示，鮑爾清楚傳達一個訊息，那就是Fed將依經濟報告做決策；他認為在薪資通膨降溫前，Fed恐怕不會縮手。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月26日收盤下跌0.85美元或1.1％至每桶78.78美元，因上周原油庫存減幅低於預期，暗示需求疲軟；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.69美元或0.8％至每桶82.56美元。

美國能源部7月26日公布，截至7月21日，美國商業原油庫存較前周減少60萬桶至4.568億桶，較過去5年的同期平均值增加1.8％，分析師的預估為減少235萬桶；汽油庫存減少80萬桶至2.176億桶，蒸餾油庫存減少20萬桶至1.179億桶。AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，庫存報告對油價中性偏空，而聯準會升息則可能傷害需求。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25％至5.5％之間，達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中，聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表

示，儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩，但仍遠高於2％的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞（SonuVarghese）表示，鮑爾保留了選擇餘地，但聯準會不太

可能再次升息。他表示，聯準會希望看到通膨下降，尤其是核心通膨，而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

沙烏地阿拉伯國家統計局7月25日公布，5月份，沙國石油出口額年減37.7％至192億美元，石油出口佔該國總出口的比重也較去年同期的80.8％降至74.1％，主要因為油價下跌以及該國自願減產的影響。沙國前三大出口市場分別為中國、印度以及日本

旨在提高石油數據可靠性的國際合作機構聯合組織數據倡議（JODI）最新數據則顯示，沙國5月份原油出口量月減5.3％至693萬桶/日，創下19個月來的新低；原油日產量也較前月減少50萬桶至996萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨7月26日下跌，因預報天氣改善，且北達科他州的田野調查顯示春麥單產優於預期的影響；黃豆則是持平。12月玉米期貨收盤下跌3％至每英斗5.4825美元，9月小麥下跌5.3％至每英斗7.20美元，11月黃豆持平為每英斗14.20美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月26日上漲1％至每磅87.93美分，10月粗糖期貨下跌1.2％至每磅24.39美分。

國際貨幣基金（IMF）7月25日報告表示，全球通膨繼2022年達到8.7％之後，2023與2024年預期將分別下滑至6.8％與5.2％，核心通膨則預估分別為6.0％與4.7％。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-OlivierGourinchas）表示，黑海穀物協議對緩解全球的食品通膨壓力至關重要，黑海穀物協議的中斷可能令穀物價格上漲10％-15％。

德國商業銀行（Commerzbank）報告表示，目前烏克蘭穀物出口主要去往低度開發的國家，俄羅斯以無人機攻擊烏克蘭穀倉，以及退出黑海穀物協議的行為，將引發更多的人道主義批評，因此俄羅斯仍有可能會重新回到黑海穀物協議。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）報告表示，巴西政府考慮將汽油中的乙醇添加比例從27％提高至30％，此舉可以令巴西每月減少約1.076億公升的汽油消費。根據巴西國家石油局的數據，2022年，巴西汽油進口量達到314億公升，創下2017年以來的新高。

巴西甘蔗產業協會（UNICA）7月25日報告表示，7月上半月，巴西中南部甘蔗壓榨量年增4.2％至4,837萬噸，其中糖產量年增8.9％至324萬噸，作為獨立燃料的水合乙醇產量年增1.2％至12.96億公升，添加至汽油當中的無水乙醇產量年增1.6％至9.64億公升。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月26日收盤上漲6.4美元或0.3％至每盎司1,970.1美元，美元指數下跌0.3％，9月白銀期貨上漲0.6％至每盎司24.97美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.5％至每盎司972美元，9月鈀金期貨下跌2％至每盎司1,255.90美元。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25％至5.5％之間，達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中，聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表

示，儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩，但仍遠高於2％的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞（SonuVarghese）表示，鮑爾保留了選擇餘地，但聯準會不太

可能再次升息。他表示，聯準會希望看到通膨下降，尤其是核心通膨，而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

聯準會聲明表示，委員會仍高度關注通膨風險，尋求實現充分就業和2％的較長期通膨目標。在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注後續公佈的數據對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。

澳洲最大金礦商新峰礦業（NewcrestMiningLimited）7月25日公布，截至6月底止的2023財年，該公司黃金產量年增8％至210.5萬盎司，主要受到澳洲卡地亞金礦（Cadia）、加拿大布魯斯傑克金礦（Brucejack），以及厄瓜多的弗魯塔北金礦（FrutadelNorte）產量增長的帶動，並達成公司所定210-240萬盎司的年度生產目標；銅產量13.3萬噸，較原定生產目標略減1％。

今年5月，全球最大金礦商紐蒙特公司（NewmontCorporation）宣布以294億澳元（196.6億美元）收購新峰礦業。新峰礦業表示，此次交易為股東帶來巨大價值，合併後的集團在項目排序和增長選擇性方面具有更大的靈活性。新峰礦業是在1990年代由紐蒙特礦業分拆成立，2019年，新峰礦業拒絕了第二大金礦商巴里克黃金公司（BarrickGoldCorporation）的收購提議。

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