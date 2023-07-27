多頭反攻 台指期早盤強彈百點

台指期27日早盤在觀望買盤回籠之下，指數開高83點，盤中高點來到17,254點，目前暫報17,239點，大漲139點，成交口數約1.7萬口。

第一金投顧表示，美聯準會宣布政策利率區間調升1碼至5.25％～5.50％，符合市場預期，政策聲明內容大致與6月FOMC會議相同，並未做太多修改，聯準會主席鮑爾在記者會上對9月會議決策三緘其口，強調目前的總經環境不適合給出前瞻指引，至9月開會前仍有兩個月的就業報告及通膨數據，聯準會將讓數據決定 後續升息是否恰當，但仍不排除連續升息的選項。

關注美股收盤漲跌不一，道瓊指數連續13個交易日上漲，創1987年以來的最長連續上漲紀錄。目前市場正在權衡多家大型科技公司財報表現。此外，美聯儲宣布升息25個基點符合預期，且鮑爾稱2023年不會降息。

群益投顧認為，聯準會表示未來仍有升息可能，主要考量通膨仍高，就業市場具韌性。但聲明中有警告稱，信貸環境收緊將損害企業和家庭，且FOMC認為目前貨幣政策是具有限制性的。因此，考慮累計收緊、政策滯後以及經濟和金融發展，預期9月將維持現有利率不變可能性提高。

另在其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲27點，指數來到4,233點；航運期貨上漲1.7點，盤中價格145.4點；國外指數部分，美國道瓊期貨上漲136點，來到35,643點；美標普500期貨上漲4.5點，報價4,599點；美國那斯達克100期貨上漲39點，成交價15,688點。