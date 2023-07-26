Fed利率決策重磅來襲 台指期夜盤續弱

美國聯準會（Fed）利率決策將於台灣時間27日凌晨重磅來襲，市場除預期將續升1碼外，也高度關注主席鮑爾會後談話，股市觀望氛圍上升到最高點，美股四大指數26日集體開低，惟道瓊指數隨即挾多頭氣焰逆勢翻紅，力圖寫下連13紅紀錄，台指期夜盤頹勢延續、續挫30點，暫報17,070點，再陷「萬七」保衛戰。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨上漲43點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下挫4.5點、53點；英國富時100期貨則是下跌30點，報7,632點。

根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，本次Fed將宣布升息1碼的機率高達98.9％，7月升息1碼儼然已是板上釘釘，惟本次升息是否會是本輪升息周期的最後一次，市場仍未有定論，投資人密切關注鮑爾會後談話內容。

法人認為，鮑爾6月在歐洲央行（ECB）中央銀行論壇大肆「放鷹」，透露由於就業市場依舊強勁，Fed後續可能會持續升息，甚至不排除「背靠背連續升息」的可能性，但由於近期公布的經濟數據均低於預期，顯示近來美國通膨大幅降溫，研判鮑爾談話可能不會如先前鷹派，惟短期內仍不會談及降息可能。

統一期貨、永豐期貨一致認為，Fed利率決策將是牽動台美兩地股市走勢的關鍵風向球，市場普遍預期7月將是Fed本是升息循環的最後一次升息，會後鮑爾談話若表示9月後仍將升息，將不利短期台股表現，反之則有望助攻股市延續上漲趨勢；此外，本周美股重量級科技股財報，也將是市場觀察重點。