多方反攻 台指期早盤強漲百點

台指期25日早盤吹響反攻號角，開高上漲112點，收復萬七大關，盤中高點來到17,118點，目前暫報17,113點，上漲134點，成交口數約1.43萬口。

群益投顧表示，美股由能源股強漲領軍，區域銀行持續反彈助攻，道瓊24日再收漲近185點，已連續11個交易日收漲，創2017年2月以來最長的連漲紀錄，市場等待觀望重要財報與周三開始的美、歐超級央行周。在台股ADR表現部分，台積電上漲1.03％；聯電漲0.97％。

凱基投顧分析，上周五外資賣超約289億元,但最後大盤拉出171點長下影線月線失而復得，顯示逢低承接買盤不弱，短線觸底可能性極高，雖然25日外資仍賣超約195億元，但最後大盤卻力守萬七大關，小漲作收，代表盤勢已出現止穩跡象，接下來大盤若能突破上周五高點17,106點，站上短期均線，盤勢可望展開另一段漲勢，後市則有機會挑戰前高17,401點。

另在其他期貨商品交易情況，航運期貨上漲0.35點，指數來到142.75點；國外指數部分，東證期貨上漲3.75點，報價2,284點；美國道瓊期貨上漲198點，來到35,555點；美國那斯達克100期貨上漲6點，成交價15,564點。