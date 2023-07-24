道瓊續漲 台指期夜盤收復「萬七」

美股財報季本周開始將進入高潮，科技巨頭包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta財報均將揭露，且超級央行周也將登場，市場觀望氛圍濃厚，惟美股24日仍維持強勁走勢，四大指數開盤同步走揚，雖那斯達克、費半指數盤中遇壓翻黑，台指期夜盤仍小漲31點，暫報17,010點，重新收復「萬七」關卡。

台股加權指數24日高檔震盪，早盤在電金權值股拖累下，一度下探16,941.15點，台指期早盤則是同步走弱，甚至領先失守「萬七」，最低跌落至16,866點，惟台指期夜盤在美股走揚帶動下小幅反彈，重返「萬七」之上。

美國聯準會（Fed）本周將宣布利率決策，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期7月升息1碼機率已，不過，市場持續關注Fed主席鮑爾會後談話是否獲放棄前次所提及的「背靠背式升息」，揣測9月升息可能性。

台灣期交所內的美股三大指數期貨則是漲跌互見，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別上漲143點、8.5點，那斯達克100指數期貨則是下跌35點；英國富時100期貨小漲7點，暫報7,657點。

元富期貨指出，台指24日回測月線有撐，連兩日測試月線成功守穩，短線維持高檔震盪格局不變，且盤面仍有眾多題材股輪漲，加上主流人工智慧（AI）概念股熱度不減，研判指數整理過後將有機會再攻。