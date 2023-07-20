兩大利空衝擊 台積電ADR跌逾4％ 台指期夜盤重挫

美科技巨頭財報開局失利紛紛走跌，特斯拉第二季毛利率萎縮，股價20日早盤下挫近5％，Netflix更因營收低於預期，股價暴跌超過6％，拖累美股走勢，四大指數僅道瓊指數開高，可望寫下連九漲，費半指數則是大跌逾80點；另外，台積電ADR在公司二度下修財測下也下挫逾3％，台指期夜盤重挫162點，暫報16,964點。

美股第二季財報持續公布中，19日公布的重磅財報資訊利多、利空交雜，特斯拉降價促銷奏效，第二季營收與交車數均高於華爾街預期，惟營業利潤率及毛利率下滑，市場「不買帳」、股價大跌逾6％。

Netflix第二季度雖增加590萬用戶，然第二季度營收仍低於預期，市場大失所望；而IBM則是獲利告捷、營收不如預期，20日早盤上漲近3％。

此外，台積電20日法說會也看法保守，第二度下修對今年全年營收預期，自1％～6％的衰退修正至10％，加上美國廠量產時程由2024年底延至2025年，「兩大利空」重擊投資人信心，拖累台積電ADR股價率先做出反應、盤中下跌逾4％，跌破百元價。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨則是漲跌互見，道瓊指數期貨大漲183點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌4.5點、23點；英國富時100期貨則是小漲45點，暫報7,656點。