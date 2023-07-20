7/20期貨市場掃描

美股

美股周三上漲，銀行股獲利優於預期持續帶動漲勢，微軟下跌則是拖累那斯達克指數的表現。道瓊指數連續第8天上漲，寫下2019年9月以來的最長連續上漲天數，三大指數都創下15個月來的新高。蘋果公司（AppleInc.）收盤再創新高，消息稱該公司正開發AI語言模型。

道瓊工業平均指數7月19日終場上漲0.31％（109.28點）、收35,061.21點。標準普爾500指數上漲0.24％（10.74點）、收4,565.72點。那斯達克指數上漲0.03％（4.38點）、收14,358.02點。費城半導體指數下跌1.06％（40.70點）、收3,801.66點。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重9.43％）上漲0.74％，微軟（權重6.78％）下跌1.23％，高盛（權重6.36％）上漲0.97％，家得寶（權重5.97％）上漲0.86％，麥當勞（權重5.54％）上漲0.11％。

路孚特（Refinitiv）的調查顯示，分析師平均預估標普五百大企業第二季的平均獲利將年減8.2％。FactSet的數據顯示，在已報告的標準普爾500指數中，84％的公司超出了利潤預期。根據factset的數據，分析師預計標普500指數各類股中非必需消費品的利潤年增幅將位列第一，達到27％，其中亞馬遜貢獻最大，能源板塊利潤降幅則最為明顯。

金融市場專欄作家麥克吉弗（JamieMcGeever）撰文表示，無論推動華爾街走高的因素是什麼，如聯準會升息周期將要結束、美元貶值還是強勁的企業財報等，都沒有真正滲透到亞洲市場。亞洲與全球其他地區之間的脫節最近有所擴大，摩根士丹利資本國際除日本外的亞洲指數與美國及全球主要股指之間的關聯度降至約一個月來最低。

美國財政部5月國際資本流動報告顯示，日本在5月減持304億美元美國國債，為3個月內首次減持，規模下降至10968億美元，仍為美國第一大債主。中國5月減持222億美元美國國債至8467億美元，連續第二個月減持，為美國國債海外第二大債主。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月19日收盤下跌0.37美元或0.5％至每桶75.29美元，因美國上周原油庫存減少70萬桶，降幅低於市場的預期；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.37美元或0.5％至每桶79.46美元。

《Oilprice.com》報導，截至7月16日的4周期間，俄羅斯原油的日均出口量為310萬桶，較前一周的4周均值減少10.5萬桶/日，並創下6個月以來的新低。俄羅斯已經宣布8月起將會減少石油出口50萬桶/日，藉此支撐油價，但該國產油可能將維持平穩，因國內夏季的石油需求增加的影響。

國際能源署（IEA）7月報告表示，6月份，俄羅斯石油出口量減少60萬桶/日，至730萬桶/日，創下2021年3月以來的新低；石油出口收入預估減少15億美元至118億美元，較去年同期幾乎減半。美國能源部月報則是預估，2023年俄羅斯石油產量將減少20-30萬桶/日。

俄羅斯財政部表示，6月份，俄羅斯油氣收入年減26.4％至58億美元，較前月也減少7.4％。6月份，俄羅斯烏拉爾原油均價為每桶55.28美元，較去年同期的每桶87.25美元下跌36.6％。今年上半年，烏拉爾原油均價為每桶52.17美元，較去年同期的每桶84.09美元下跌38％。

歐盟以及G7去年對俄羅斯海運原油設定每桶60美元的價格上限，相比今年上半年布蘭特原油均價為每桶79.90美元。能源數據分析公司艾凡斯智庫研究（EnverusIntelligenceResearch，EIR）報告表示，今年第四季，油價可能再度觸及每桶100美元價位，因需求復甦以及供應削減的影響。今年第二季，全球石油需求已經達到創新高的1.015億桶/日。

總部位於華盛頓的非營利組織能源研究所（InstituteforEnergyResearch）7月18日報告表示，儘管市場對於中國經濟以及需求多所疑慮，但6月份大陸原油進口量仍創下史上次高，主要受到煉油廠補充庫存的帶動。

中國海關公布的數據顯示，6月份，大陸原油進口量5,206萬噸（1,272萬桶/日），較前月增加1.2％，較去年同期增加45％；1-6月原油進口量年增11.7％至2.82億噸（1,142萬桶/日）。大陸是最大的原油進口國，2022全年，大陸原油進口量年減0.9％至5.083億噸（1,020萬桶/日）。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨7月19日全面上漲，小麥大漲8.5％創俄烏戰爭以來最大單日漲幅，因兩國戰事升溫，危及黑海穀物供應的影響。12月玉米期貨收盤上漲3.5％至每英斗5.53美元，9月小麥上漲8.5％至每英斗7.2775美元，11月黃豆上漲1％至每英斗14.0875美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月19日上漲1.8％至每磅83.75美分，10月粗糖期貨上漲1.5％至每磅24.21美分。

歐盟要求俄羅斯恢復參加黑海穀物協議。歐盟執委會副主席兼歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）在聲明當中表示，歐盟明確譴責俄羅斯終止黑海穀物協議的決定，此將加劇俄烏戰爭和封鎖烏克蘭海港所造成的全球糧食安全危機。歐盟將繼續與受影響的伙伴國家合作，在其全面的歐洲團隊應對措施中解決全球糧食不安全問題。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）撰文表示，根據巴西分析機構作物與市場咨詢公司（Safras&Mercado）黃豆分析師羅克（LuizFernandoRoque）的最新報告，2023/24年度，巴西黃豆產量預估將年增4.5％至1.632億噸。

報告表示，2023/24年度，巴西黃豆種植面積預估將年增2.5％至創新高的4,560萬公頃，此增長幅度略低於過去幾年的平均增幅，因農產品價格下跌降低農戶種植意願的影響。除了種植面積增加之外，巴西第三大黃豆產區南大河州在經歷了連續3年的乾旱之後，預期產量也可望有所恢復。

報告表示，今年的聖嬰現象預期將為2023/24年度作物的生長季節提供充沛雨水。聖嬰現象是指東太平洋海水每隔數年就會異常升溫的「東太平洋升溫階段」，與聖嬰現象相對的反聖嬰現象則為「東太平洋降溫階段」。聖嬰現象易為南美洲地區帶來豪雨，而東南亞、澳大利亞則可能出現乾旱；反聖嬰現象則容易造成南美地區的乾旱。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月19日收盤持平為每盎司1,980.8美元，美元指數上漲0.3％，9月白銀期貨上漲0.5％至每盎司25.387美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1％至每盎司984.8美元，9月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1,307.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）19日黃金持有量增加0.87公噸至913.8公噸，為一個月來首度增加。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少45.67公噸至14,133.65公噸。

金拓新聞報導，市場對於本月可能是聯準會最後一次升息的預期升高，帶動金價寫下6周以來新高達到每盎司1,980美元價位，分析師認為金價可能將要挑戰每盎司2,000美元關卡。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》數據顯示，7月26日聯準會升息一碼至5.25％-5.50％的機率為99.8％，年底利率維持在5.5％以下的機率也有74％。

福四通（StoneX）市場策略師史坦利（JamesStanley）認為金價短期內就有可能挑戰每盎司2,000美元關卡，稱黃金多頭目前已經掌握了優勢。史坦利表示，美國甫公布的零售銷售數據弱於預期，也增強了對於升息周期將要結束的預期。美國商務部周二公佈的數據顯示，美國6月零售銷售月增0.2％，低於預期的月增0.4％，以及5月份修正後的月增0.5％。

英國研究機構凱投宏觀（CapitalEconomics）北美首席經濟學家阿什沃斯（PaulAshworth）表示，零售銷售數據遜於預期透露出高利率環境的衝擊，並預期下半年的消費增長情況可能還將繼續惡化，這也將對美國經濟構成壓力。

扎耶資本市場（ZayeCapitalMarkets）投資長阿斯拉姆（NaeemAslam）認為，下周將會是聯準會的最後一次升息，之後市場焦點將在於升息的持續暫停，甚至是降息的時機，此將會持續支撐金價。交易網站Cordovatrades.com創辦人科爾多瓦（JuliaCordova）表示，金價處於技術面的有利型態，可能最快在下周就有機會挑戰每盎司2,020美元的壓力價位。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。