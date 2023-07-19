靜待特斯拉重磅財報 台指期夜盤小漲

美股財報季如火如荼展開中，在銀行股搶先開出好彩頭後，電動車大廠特斯拉、Netflix、IBM等重量級財報19日收市後也將接力登場，市場高度聚焦，美股四大指數開盤漲多跌少，惟費半指數小幅下挫，台指期夜盤小漲34點，暫報17,115點，力圖擺脫日盤重挫逾百點疲態。

美國6月新屋開工率意外下降8％，營建許可也下滑3.7％，顯示在高利率陰影下，美國樓市受到抑制，工業產值及製造業產值也雙雙下降，拉高市場對美國聯準會（Fed）月底將是「最後一次」升息的預期，市場認為，隨通膨超預期下降，Fed持續鷹派升息可能性減低，8月全球央行年會Jackson Hole可望釋出鴿派論調。

重要財報於盤後將公布，美股四大指數19日早盤漲跌互見，道瓊指數大漲逾140點，反觀費半指數則是小幅下跌，輝達（NVIDIA）前日創高後小幅回檔；而即將公布財報的特斯拉則是漲逾1％，再創10個月高；此外，20日法說會召開前夕，台積電ADR 19日盤中小幅上漲0.6％，企圖挑戰上檔5日均線。

台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲113點、13.25點及51點；英國富時100期貨則是大漲138點，暫報7,586點。

籌碼方面，外資19日於現貨反手小幅買超6.54億元，期貨也同步翻多，淨多單增加295口，期貨商指出，就技術面觀察，台股目前呈現假突破後往下測撐，短線將回測月線以及「萬七」位置，台股仍可以選擇權方式作保守操作。