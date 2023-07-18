美四大指數齊揚 台指期早盤續攻

受美四大指數同步走揚，增添多頭信心，台指期18日開高51點，盤中高點來到17,368點，指數目前暫報17,367點，上漲80點，成交口數約1.3萬口。

美聯準會（Fed）近期發言雖仍傾向第三季繼續升息，但通膨數據回落有助於升息的預期下降，有助股市評價重新回。此外，美元指數跌破今年低點，回落到100 以下，新台幣爆量強升，有利資金回流亞洲新興市場。

國泰證期分析，台積電法說會前外資圈先一步下修第三季營運預期，法人目前一面緊盯台積電法說會可能提出對人工智慧（AI）商機看法等八大焦點，內外資研究機構近期紛紛示警台積電第三季營運旺季不旺，營收季增率約5％～10％，但無一例外，均建議旗下客戶將目光放眼2024年之後，搭配國際股市回穩，以及市場對蘇姿丰拜訪供應鏈，激勵台積電股價緩步墊高。

而費半指數近期創高，代表市場預期半導體行業明、後年全面復甦，有沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果Vision Pro的產業鏈營收與獲利有機會也創新高。

另外，在通膨與升息環境下，大筆資金逃到現金流與負債穩定的半導體、科技龍頭公司，有助於台積電股價持續走高，間接維持加權指數強勢表現。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲16點，指數4,374點；國外指數部分，東證期貨上漲22.25點，報價2,254點；美國道瓊期貨上漲110點，來到34,754點；美國那斯達克100期貨上漲130點，成交價15,821點。