7/17期貨市場掃描

美股

投資人評估為超級財報周揭開序幕的銀行獲利表現、以及強勁的密西根大學消費者信心報告，美國四大指數14日受獲利了結賣壓影響多數走跌，標準普爾500指數結束連續4個交易日的漲勢。道瓊工業平均指數7月14日終場上漲0.33％（113.89點）、收34,509.03點，創2022年11月30日以來收盤新高；周K線上漲2.29％。那斯達克指數下跌0.18％（24.87點）、收14,113.70點；周K線上漲3.32％。標準普爾500指數下跌0.1％（4.62點）、收4,505.42點；周K線上漲2.42％。費城半導體指數下跌1.23％（46.72點）、收3,750.41點；周K線上漲4.83％。

標普500銀行指數下跌0.9％。摩根大通（JPMorganChase）、富國銀行（WellsFargo）公布的上季淨利上揚，主要受惠於利息收入增加、債券交易優於預期，但兩家業者都決定提列更多備抵呆帳，為預期中的商業不動產（CRE）貸款虧損做準備。摩根大通終場上漲0.60％，富國銀行則下滑0.34％。

金融巨擘道富集團（StateStreet）公布的第2季營收僅31.1億美元，遜於Refinitiv調查的分析師預估值31.4億美元，股價大跌12.08％、收68.10美元。全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRockInc.）公布的第二季盈餘雖擊敗華爾街預期，但資金淨流入卻不如預期、呈現下滑趨勢，股價聞訊跌1.59％、收728.03美元。

另一方面，密西根大學14日公布，7月消費者信心指數初值從6月的64.4一口氣跳升至72.6，創2005年12月以來最大月增幅，並寫下2021年9月以來新高。根據華爾街日報調查，經濟學家原本預測7月初值僅將上升至65.5。

調查顯示，除了低收入者外，所有族群的信心都上升。密大消費者信心調查總監JoanneHsu表示，通膨持續趨緩、就業市場具有韌性，讓消費者信心大增。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月14日收盤下跌1.47美元或1.9％至每桶75.42美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.49美元或1.8％至每桶79.87美元。紐約能源避險基金AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，美元反彈以及需求前景的擔憂引發了一些油市的賣壓。上周，NYMEX原油上漲2.1％，布蘭特原油上漲1.8％。

美國商品期貨交易委員會7月14日報告顯示，截至7月11日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加22.6％至173,433口，創下7周以來的新高。今年上半年，原油期貨下跌12％，主要因為擔憂經濟與需求的影響。

國際能源署（IEA）月報表示，2023年，全球石油需求預估將年增220萬桶/日，達到創新高的1.021億桶/日；但此較前月的預估下調22萬桶/日，為IEA今年以來首度下調全年需求預估，主要因為全球總經環境不利，製造業持續下滑的影響。2024年，全球石油需求增長則預估將放緩至年增110萬桶/日。

報告表示，6月份，全球石油供應量增加48萬桶/日，達到1.018億桶/日；但預期本月起油市供應將會明顯減少，因沙烏地阿拉伯已經宣布七月起將會自願減產100萬桶/日。2023年，全球石油產量預估將年增160萬桶/日，至1.015億桶/日，主要受到OPEC+以外國家產油預估將年增190萬桶/日的影響。2024年，全球石油產量預估將年增120萬桶/日，達到創新高的1.028億桶/日。

報告表示，6月份，俄羅斯石油出口量減少60萬桶/日，至730萬桶/日，創下2021年3月以來的新低；石油出口收入預估減少15億美元至118億美元，較去年同期幾乎減半。俄羅斯已經宣布8月起將會減少石油出口50萬桶/日，藉此支撐油價，但該國產油可能將維持平穩，因國內夏季的石油需求增加的影響。

石油輸出國組織（OPEC）則是在月報當中將2023年全球石油需求預估較前月上調10萬桶/日，至1.02億桶/日，主要因為第二季中國石油需求增長的影響，與上年度相比將年增244萬桶/日。2024年，全球石油需求則預估將年增225萬桶/日，達到1.0425億桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨7月14日全面上漲，因擔憂黑海穀物的供應。12月玉米期貨收盤上漲4.1％至每英斗5.1375美元，9月小麥上漲3.4％至每英斗6.6150美元，11月黃豆上漲0.1％至每英斗13.7050美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別上漲4％、1.9％、3.9％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月14日下跌0.6％至每磅81.22美分，上周上漲0.1％；10月粗糖期貨上漲1.3％至每磅24.32美分，上周上漲3.4％。

巴西農業部7月13日發布月報表示，2022/23年度，巴西穀物產量預估將達到創新高的3.176億噸，較前月的預估小幅上調0.6％，較上年度將增產16.5％或4,500萬噸。報告表示，巴西農業仍有很大的增產潛能，因持續不斷的投資使得生產力繼續提高的影響。巴西黃豆產量預估將年增23％達到創新高的1.546億噸，玉米產量則預估將年增13％至1.278億噸，較前月的預估上調1.6％。

美國農業部7月13日公佈6月30日至7月6日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量較前周的405,800公噸減少至395,700公噸，主要出口市場為墨西哥（146,600公噸）與印尼（63,000公噸）。小麥當周出口裝船量較前周的306,200公噸增加至384,900公噸，主要出口市場為菲律賓（93,800公噸）與厄瓜多（67,400公噸）。美國農業部7月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量468,400公噸，較前周增加86％，較過去4周均值大幅增加，主要出口市場為墨西哥（273,300公噸）與加拿大（111,800公噸）。2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為470,800公噸，主要出口市場為墨西哥（267,100公噸）與加拿大（131,700公噸）。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月14日收盤上漲0.6美元或0.03％至每盎司1,964.4美元，美元指數上漲0.2％，9月白銀期貨上漲1％至每盎司25.194美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司984.3美元，9月鈀金期貨下跌2％至每盎司1,266.40美元。

上周，金銀鉑鈀分別上漲1.7％、8.2％、7.2％、1.7％，金價寫下3個月來的單周最大漲幅，主要因為美元下跌的影響。美元指數上周跌逾2％，創去年11月以來的單周最大跌幅。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）14日黃金持有量持平為914.66公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少139.85公噸至14,259.24公噸。

全球第二大金礦商巴里克黃金公司（BarrickGoldCorporation）7月13日公布生產報告表示，2023年第二季，該公司黃金產量101萬盎司，較前季增加6％，但低於分析師平均預估的107萬盎司。該公司表示仍有望達成全年420萬至460萬盎司的黃金產量目標，該公司2022年黃金產量為414萬盎司。該公司將於8月8日公布第二季財報。

巴里克黃金公司表示，第二季黃金產量較前季增長，主要是來自美國內華達州的卡林金礦（Carlin）、民主剛果的基百利金礦（Kibali），以及阿根廷貝拉德羅金礦（Veladero）等產量增長的帶動。該公司第二季銅產量較前季增加22％至1.07億磅，主要受到尚比亞盧姆瓦納銅礦（Lumwana）產量增長的帶動。

德國商業銀行（Commerzbank）7月13日發布黃金市場展望報告表示，隨著美國通膨數據降溫，令市場紛紛預期本月聯準會的升息或可能將是最後一次，黃金市場氣氛也出現明顯的改善，過去幾周以來金價修正的走勢或可能已經結束。報告預估未來幾季金價將會逐步走高，因隨著時間過去，美國升息周期結束的訊號也將更為清晰。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率較前月的4％下滑至3％，創下2021年3月以來的最小年增幅。除食品與能源的核心CPI年增率4.8％，則是創下2021年11月以來新低。瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉霍（JasonDraho）表示，如果通膨解決，聯準會就沒有理由長期維持較高利率，從而將降低經濟衰退的風險 。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。