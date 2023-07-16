通膨降速優預期 美元指數走弱

美國勞工部12日公布的最新數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率自5月的4％持續回落至3％，低於市場預期的3.1％，為連續第12個月下降，且寫下2021年3月以來新低；另外，6月生產者物價指數（PPI）年增率則從上月的1.1％放緩至0.1％，幾乎沒有增長，大幅低於預期的0.4％，創2020年8月以來新低。

通膨數據為美國聯準會（Fed）最關心的數據資訊，去年受俄烏戰爭影響，令通膨出現巨大增長，才啟動史上最快的加息循環，而在6月CPI、PPI兩項數據相繼繳出低於預期的成績後，市場普遍預估，Fed短期內就會結束升息周期、進入升息終點，可能在7月將再升息1碼後，年底前便不再升息，並於2024年第一季開始啟動降息。

而在數據公布後，美元指數連續六天下跌，累計下挫4.5％，這是自2020年7月以來最長的連跌，也是自2022年11月來最大跌幅，通膨數據使美元指數跌破百元整數關卡，重回疫情前的水準。

美元近期跌破前波支撐約101位置，向下開始新的空方趨勢，由於美國通膨於去年相當頑固，近期的通膨降速優於預期，為美元空方提供支持，美元指數走弱也造成日圓、歐元雙雙走強，後續可持續關注非美貨幣是否轉強、通膨數據能否進一步下降，以及Fed 27日的利率決議與貨幣政策態度，均將左右美元後續走勢。（統一期貨提供，鄭郁平整理）